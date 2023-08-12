Кейн попрощался с фанатами "Тоттенхэма"

Нападающий Харри Кейн записал прощальное сообщение, обращенное к фанатам "Тоттенхэма".

В субботу Кейн завершил свой переход стоимостью 100 миллионов фунтов в "Баварию", с которой он заключил контракт на четыре года.



Кейн чувствует, что это правильное время, чтобы уйти из клуба, в системе которого он находился с 2004 года и лучшим бомбардиром которого стал.



"Мне грустно покидать клуб, в котором я провел почти 20 лет своей жизни — от 11-летнего мальчика до 30-летнего мужчины. У нас было так много отличных моментов и особенных воспоминаний, которые я сохраню навсегда".



"А больше всего я благодарен фанатам "Тоттенхэма". С момента, как я начал играть, я стал одним из вас, и я старался изо всех сил, чтобы вы гордились и получили как можно больше особенных моментов и воспоминаний, которые, надеюсь, останутся с вами навсегда".



"Я чувствую, что это правильное время уйти. Я не хотел вступать в сезон с большой неопределенностью насчет своего будущего. Думаю, для нового тренера и игроков важно сосредоточиться на том, чтобы приблизить "Тоттенхэм" к вершине таблицы и сражаться за трофеи".



"Я желаю Анге (Постекоглу) и парням всего наилучшего. Естественно, я буду следить за ними как фанат, и я правда надеюсь, что их команда сможет быть успешной".



"Это послание фанатам со всего мира. Каждый фанат "Тоттенхэма" поддерживал меня и был со мной на протяжении моего пути. Я и моя семья всегда будем это помнить. Мы никогда не забудем все эти моменты, пережитые вместе, поэтому спасибо вам. Я буду следить за вашим сезоном".



"Удачи "Тоттенхэму" и всему клубу. Это не прощание, потому что никогда не знаешь, как сложится будущее. Спасибо вам и увидимся скоро", — сообщил Кейн.