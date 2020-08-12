Харри Кейн перешел в "Баварию"
"Бавария" завершила приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
30-летний Кейн еще накануне прилетел в Мюнхен и сразу же приступил к медобследованию. А сегодня "Бавария" объявила, что Харри подписал контракт до июня 2027 и получил 9-й игровой номер.
Sky Sports оценивает трансфер Кейна в 100 миллионов фунтов, хотя The Independent утверждает, что за счет бонусов положенная "Тоттенхэму" компенсация может вырасти до 120 млн. фунтов.
Капитан сборной Англии может дебютировать за "Баварию" уже сегодня — в матче за Суперкубок Германии против "РБ Лейпциг".
Кейн покидает "Тоттенхэм" в статусе лучшего бомбардира клуба всех времен, забив 280 мячей в 435 матчах. Также Харри является рекордсменом по количеству голов за национальную команду — 58.
"Я очень рад стать частью "Баварии". "Бавария" — один из крупнейших клубов в мире, и я всегда говорил, что хочу сражаться и проявлять себя на высочайшем уровне на протяжении своей карьеры. Этот клуб определяется своим победным духом — очень приятно здесь оказаться", — сообщил Кейн.
Добавим, Кейн находился в системе "Тоттенхэма" с 2004 года, дебютировав за первую команду в 2011. Харри трижды выигрывал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, но никакими командными трофеями похвастать пока не может.
12.08.2023 13:00
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Последние комментарии:
Пожелаю Кейну первый трофей)
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Удачи на Строггосе, Мэттью Кейн
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«Шеффилд» основан в 1857, крепостное право отменено в 1861. Пока одних меняли целыми семьями на несколько породистых гончих или пару добротных сапог, другие создавали футбольные клубы. И разделяло их при этом лишь 3000 км. Спасибо taker'y за прививание любви к истории.
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Уже бесить начинает свинское отношение Артеты к Троссарду. Мартинелли, конечно, свой в доску пацан, но играть должен лучший на данный момент. А Леандро вообще сейчас в лучшей форме из всей атакующей группы, какого хуя он опять на банке, не понятно...
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Ну и расстановка у Арса)
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Бавария получит нагоня
Й от
Ню в ЛЧ. Ширер доволен 2 раза.
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Вагиф хочет сказать Кейну "Спасибо, что обоссал")
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Удачи великому. Спасибо за всё.
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Надеюсь, Кейн с Баварией в этой ЛЧ попадет на Тоттенхэм
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Мог бы в Реал точно так же перейти, им и нужнее сейчас нап и шансов в ЛЧ побольше.
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Раньше, у Баварии эмблема была лучше.
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Надеюсь, Тухель с Баварией в этой ЛЧ попадет на Челси, чтоб отомстить.
А, стоп... ))))))))))))))))))))))))))))
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У Алана Ширера сегодня праздник!
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Давно надо было валить, выйграл бы трофеи. Ничему жизнь не учит тех кто хочет поиграть за лондонские клубы.
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ПОНЯЛИ, да???
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Неизвестно, за скольку Лукаку продадут, но этот провальный трансфер очень трудно будет перебить)
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Ну смотри. Куплен Лукака за 15 лямов. Продан в Эвертон за 35 лямов. А потом купили за 113 лямов. Получается 113+15-35=93 ляма евро. С арендами вышло 82 ляма. Пепе был куплен за 80 лямов евро.
Стата Пепе за 3 сезона в Арсе
Премьер-лига
2019/2020
м г гп
31 5 6
2020/2021
м г гп
29 10 1
2021/2022
м г гп
20 1 1
Лукаку за 3 сезона в Челси
Премьер-лига
2011/2012
м г гп
8 0 0
2013/2014
м г гп
2 0 0
2021/2022
м г гп
26 8 0
Получается за 80 лямов Пепе в АПЛ забил 16 голов и отдал 8 ассистов. Вышел в 80 матчах.
Лукаку за 82 ляма в АПЛ за Челси вышел только в 36 матчах. Забил 8 голов и отдал ноль ассистов))))))))))))))))
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За типа можно только порадоваться. Абсолютно точно заслужил нафармить себе титулов. А лет через 4-5 может вернуться к курам и красиво завершать карьеру.
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Добби наконец-то свободен.
И он может реально выиграть хоть какой-то трофей. Кейн это заслужил как никто. И это я как болельщик Арсенала говорю. Удачи!
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Добби наконец свободен. С его потенциалом, мог бы в доме и стеночку одну посвятить трофеям
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