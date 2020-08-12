Харри Кейн перешел в "Баварию"

"Бавария" завершила приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

30-летний Кейн еще накануне прилетел в Мюнхен и сразу же приступил к медобследованию. А сегодня "Бавария" объявила, что Харри подписал контракт до июня 2027 и получил 9-й игровой номер.



Sky Sports оценивает трансфер Кейна в 100 миллионов фунтов, хотя The Independent утверждает, что за счет бонусов положенная "Тоттенхэму" компенсация может вырасти до 120 млн. фунтов.



Капитан сборной Англии может дебютировать за "Баварию" уже сегодня — в матче за Суперкубок Германии против "РБ Лейпциг".



Кейн покидает "Тоттенхэм" в статусе лучшего бомбардира клуба всех времен, забив 280 мячей в 435 матчах. Также Харри является рекордсменом по количеству голов за национальную команду — 58.



"Я очень рад стать частью "Баварии". "Бавария" — один из крупнейших клубов в мире, и я всегда говорил, что хочу сражаться и проявлять себя на высочайшем уровне на протяжении своей карьеры. Этот клуб определяется своим победным духом — очень приятно здесь оказаться", — сообщил Кейн.



Добавим, Кейн находился в системе "Тоттенхэма" с 2004 года, дебютировав за первую команду в 2011. Харри трижды выигрывал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, но никакими командными трофеями похвастать пока не может.



