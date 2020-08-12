Харри Кейн перешел в "Баварию"

Харри Кейн "Бавария" завершила приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

30-летний Кейн еще накануне прилетел в Мюнхен и сразу же приступил к медобследованию. А сегодня "Бавария" объявила, что Харри подписал контракт до июня 2027 и получил 9-й игровой номер.

Sky Sports оценивает трансфер Кейна в 100 миллионов фунтов, хотя The Independent утверждает, что за счет бонусов положенная "Тоттенхэму" компенсация может вырасти до 120 млн. фунтов.

Капитан сборной Англии может дебютировать за "Баварию" уже сегодня — в матче за Суперкубок Германии против "РБ Лейпциг".

Кейн покидает "Тоттенхэм" в статусе лучшего бомбардира клуба всех времен, забив 280 мячей в 435 матчах. Также Харри является рекордсменом по количеству голов за национальную команду — 58.

"Я очень рад стать частью "Баварии". "Бавария" — один из крупнейших клубов в мире, и я всегда говорил, что хочу сражаться и проявлять себя на высочайшем уровне на протяжении своей карьеры. Этот клуб определяется своим победным духом — очень приятно здесь оказаться", — сообщил Кейн.

Добавим, Кейн находился в системе "Тоттенхэма" с 2004 года, дебютировав за первую команду в 2011. Харри трижды выигрывал "Золотую бутсу" Премьер-Лиги, но никакими командными трофеями похвастать пока не может.

Харри Кейн


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1678

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 12.08.2023 13:57 # takernotagiver
    Пожелаю Кейну первый трофей)

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  2. mufc1994 12.08.2023 13:56 # mufc1994
    Удачи на Строггосе, Мэттью Кейн

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  3. explosion 12.08.2023 13:52 # explosion
    «Шеффилд» основан в 1857, крепостное право отменено в 1861. Пока одних меняли целыми семьями на несколько породистых гончих или пару добротных сапог, другие создавали футбольные клубы. И разделяло их при этом лишь 3000 км. Спасибо taker'y за прививание любви к истории.

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  4. redwhitegun 12.08.2023 13:49 # redwhitegun
    Уже бесить начинает свинское отношение Артеты к Троссарду. Мартинелли, конечно, свой в доску пацан, но играть должен лучший на данный момент. А Леандро вообще сейчас в лучшей форме из всей атакующей группы, какого хуя он опять на банке, не понятно...

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  5. takernotagiver 12.08.2023 13:46 # takernotagiver
    Ну и расстановка у Арса)

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  6. shearer1 12.08.2023 13:46 # shearer1
    Бавария получит нагоня
    Й от
    Ню в ЛЧ. Ширер доволен 2 раза.

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  7. takernotagiver 12.08.2023 13:39 # takernotagiver
    Вагиф хочет сказать Кейну "Спасибо, что обоссал")

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  8. vagifspurs 12.08.2023 13:37 # vagifspurs
    Удачи великому. Спасибо за всё.

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  9. alexomck 12.08.2023 13:35 # alexomck
    Надеюсь, Кейн с Баварией в этой ЛЧ попадет на Тоттенхэм

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  10. superglor 12.08.2023 13:34 # superglor
    Мог бы в Реал точно так же перейти, им и нужнее сейчас нап и шансов в ЛЧ побольше.

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  11. explosion 12.08.2023 13:29 # explosion
    Раньше, у Баварии эмблема была лучше.

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  12. takernotagiver 12.08.2023 13:29 # takernotagiver
    Надеюсь, Тухель с Баварией в этой ЛЧ попадет на Челси, чтоб отомстить.
    А, стоп... ))))))))))))))))))))))))))))

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  13. brown-ale 12.08.2023 13:26 # brown-ale
    У Алана Ширера сегодня праздник!

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  14. slava-man-utd 12.08.2023 13:25 # slava-man-utd
    Давно надо было валить, выйграл бы трофеи. Ничему жизнь не учит тех кто хочет поиграть за лондонские клубы.

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  15. bembo 12.08.2023 13:25 # bembo
    ПОНЯЛИ, да???

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  16. takernotagiver 12.08.2023 13:24 # takernotagiver
    Неизвестно, за скольку Лукаку продадут, но этот провальный трансфер очень трудно будет перебить)

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  17. takernotagiver 12.08.2023 13:23 # takernotagiver
    Ну смотри. Куплен Лукака за 15 лямов. Продан в Эвертон за 35 лямов. А потом купили за 113 лямов. Получается 113+15-35=93 ляма евро. С арендами вышло 82 ляма. Пепе был куплен за 80 лямов евро.

    Стата Пепе за 3 сезона в Арсе
    Премьер-лига
    2019/2020
    м г гп
    31 5 6

    2020/2021
    м г гп
    29 10 1

    2021/2022
    м г гп
    20 1 1

    Лукаку за 3 сезона в Челси
    Премьер-лига
    2011/2012
    м г гп
    8 0 0

    2013/2014
    м г гп
    2 0 0

    2021/2022
    м г гп
    26 8 0

    Получается за 80 лямов Пепе в АПЛ забил 16 голов и отдал 8 ассистов. Вышел в 80 матчах.

    Лукаку за 82 ляма в АПЛ за Челси вышел только в 36 матчах. Забил 8 голов и отдал ноль ассистов))))))))))))))))

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  18. gerrard08 12.08.2023 13:22 # gerrard08
    За типа можно только порадоваться. Абсолютно точно заслужил нафармить себе титулов. А лет через 4-5 может вернуться к курам и красиво завершать карьеру.

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  19. raven4uk 12.08.2023 13:20 # raven4uk
    Добби наконец-то свободен.
    И он может реально выиграть хоть какой-то трофей. Кейн это заслужил как никто. И это я как болельщик Арсенала говорю. Удачи!

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  20. beatles-red 12.08.2023 13:17 # beatles-red
    Добби наконец свободен. С его потенциалом, мог бы в доме и стеночку одну посвятить трофеям

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