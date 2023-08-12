Почеттино: "Мы — "Челси", мы обязаны побеждать"

Наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команда обязана побеждать, несмотря на перестройку.

"Челси" активнее любого другого клуба Премьер-Лиги ведет себя на трансферном рынке этим летом, если судить по количеству пришедших и ушедших игроков.



Почеттино придется выстраивать новую команду из тех игроков, которые у него будут к дедлайну 1 сентября, однако в преддверии матча против "Ливерпуля" Маурисио заверил, что не будет использовать это как оправдание.



"Мы в большей степени находимся в переходном периоде, нежели "Ливерпуль", потому что я здесь новенький, а Клопп там семь лет".



"Когда трудишься семь лет, ты можешь предвидеть переходный период и знать, что тебя ждет. Ты можешь быть впереди своих проблем".



"Мы — "Челси". История этого клуба связана с победами. Даже если мы в переходном периоде, мы обязаны побеждать. Каждый знает, что мы не можем оправдываться переходным периодом".



"Нам нужно быть готовыми побеждать, и мы будем готовы победить против "Ливерпуля", даже если "Ливерпуль" является действительно хорошей командой. Именно так мыслят игроки и весь клуб — мы должны быть сильны, по-настоящему верить в себя и стараться побеждать".



"Я не собираюсь мириться с другим мышлением. Это (переходный период) не оправдание для нас, потому что мы должны быть сильны", — цитирует Почеттино Sky Sports.