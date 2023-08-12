Постекоглу: "Тоттенхэм" быстро оставит потерю Кейна позади"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что "шпоры" не будут зацикливаться на потере нападающего Харри Кейна, а быстро оставят это позади.

Накануне 30-летний Кейн покинул Лондон и улетел в Мюнхен, чтобы завершить свой переход в "Баварию" стоимостью 100 миллионов фунтов.



Кейн был лучшим игроком "Тоттенхэма" в последнее годы, однако опыт говорит Постекоглу, что жизнь на этом не заканчивается.



"Он прислал мне сообщение, я ответил своим сообщением (после того, как предложение "Баварии" было принято). Не думаю, что кто-либо из нас был удивлен исходом".



"Относительно рано в своей карьере я понял, что футбольные клубы весьма быстро оставляют такие вещи позади. Нам некогда зацикливаться на таких вещах, и игроки знают это. Через 48 часов их ждет первый матч в Премьер-Лиге, и именно на этом они сосредоточены".



"Обсуждение того, останутся ли определенные игроки, не было частью переговоров о моем контракте. Когда берешься за работу, ты сам проводишь изыскания. Надеюсь, я достаточно хорошо изучил подноготную. Такого рода разговоры ведутся только в публичном поле. Когда игрок калибра Харри вступает в заключительный год по контракту, не нужно быть гением, чтобы понять, что происходит. Я знал, что это наиболее вероятный исход, когда брался за работу".



"Тебе лишь нужно создать это пространство и посмотреть, что вырастет на этом месте. Помимо всего прочего, это еще и возможность. Ты должен постараться сделать то, что делают классные клубы, классные организации: заменить величие величием. Это непросто, но классные клубы делают это. Они находят способ поддерживать свой уровень и расти, даже когда уходят величайшие".



"Я не проснулся этим утром с намерением создать это. Это уже происходит. Такое впечатление, что все только сегодня задумались: "А что дальше? А что дальше?" Но для меня это не в новинку. Я пять или шесть недель знал, что это произойдет, поэтому наши действия своего рода предполагали это. Для меня это ничего не меняет", — цитирует Постекоглу The Guardian.