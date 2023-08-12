Де Дзерби: "Я уже забыл Кайседо"

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби заявил, что он уже "забыл" полузащитника Мойсеса Кайседо.

По всей видимости, в самое ближайшее время "Брайтон" расстанется с Кайседо, за которого сражаются "Челси" и "Ливерпуль".



Кайседо пропустил предсезонный матч "Брайтона" в прошлый уикенд, а на этой неделе отказался тренироваться с "чайками" и сейчас находится в Лондоне, ожидая развязки своей трансферной саги. Своим поведением 21-летний эквадорец весьма раздосадовал Де Дзерби.



"Я уже забыл Мойсеса. Я по-настоящему горжусь игроками, которыми мы обладаем в составе. Мы хотим продолжать становиться лучше. Нужно отдать должное клубу".



"Большие клубы могут купить у нас игроков, но они не могут купить нашу душу и наш дух. Пока у нас недостаточно, нам нужно доукомплектовать состав. Я хочу игроков, которые хотят перейти сюда".



"Мы — "Брайтон", и мы достигли большой цели в прошлом году, выступив на уровне с "Ливерпулем" и лучше "Челси". Я бы хотел обладать игроками, которые гордятся тем, что играют за "Брайтон", — цитирует Де Дзерби talkSPORT.