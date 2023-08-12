"Юнайтед" откладывает решение по Гринвуду

"Манчестер Юнайтед" решил отложить решение по нападающему Мейсону Гринвуду до того, как клуб проведет консультации со своей женской командой.

Ранее ожидалось, что "Юнайтед" примет решение по Гринвуду, с которого полгода назад были сняты обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки, до старта нового сезона.



Однако внутреннее расследование в отношении 21-летнего англичанина, который не играет за клуб с января 2022, было продлено.



По информации The Telegraph, "Юнайтед" собирается дополнительно посоветоваться со своими девушками, многие из которых сейчас выступают на женском Чемпионате Мира в Австралии.



"Юнайтед" начинает новый сезон домашним матчем против "Вулверхэмптона" в понедельник вечером, и группа болельщиков клуба планирует провести близ "Олд Траффорд" акцию протеста против восстановления Гринвуда как игрока "красных дьяволов".



"Болельщицы требуют не возвращать Гринвуда — и прекратить насилие против женщин", — гласит огромный баннер, выполненный активистами в цветах "Юнайтед".