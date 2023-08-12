Холанд объяснил, почему отчитал Холанда в перерыве

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему отчитал нападающего Эрлинга Холанда в перерыве матча против "Бернли".

"Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с разгрома "Бернли". Наибольший вклад в победу со счетом 0:3 сделал Холанд, еще до перерыва оформивший дубль.



Но как только раздался свисток на перерыв, Гвардиола подскочил к Холанду и принялся что-то эмоционально объяснять подопечному. Хосеп призывает не видеть в этом какой-либо намек на конфликт.



"У нас совершенно нет проблем. То был вопрос взаимодействия с другими игроками. Он хотел получить мяч себе за спину, но это не должен был быть мяч за спину. Порой ты должен быть терпеливым и находить правильный момент времени".



"Он не разочарован, я не разочарован. В футболе такое случается. Не драматизируйте".



"Он забил два гола, и он счастлив. Он потрясающим образом провел второй тайм. Мы знаем, насколько он хорош перед чужими воротами", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.