Холанд объяснил, почему отчитал Холанда в перерыве

Хосеп Гвардиола и Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему отчитал нападающего Эрлинга Холанда в перерыве матча против "Бернли".

"Сити" начал новый сезон Премьер-Лиги с разгрома "Бернли". Наибольший вклад в победу со счетом 0:3 сделал Холанд, еще до перерыва оформивший дубль.

Но как только раздался свисток на перерыв, Гвардиола подскочил к Холанду и принялся что-то эмоционально объяснять подопечному. Хосеп призывает не видеть в этом какой-либо намек на конфликт.

"У нас совершенно нет проблем. То был вопрос взаимодействия с другими игроками. Он хотел получить мяч себе за спину, но это не должен был быть мяч за спину. Порой ты должен быть терпеливым и находить правильный момент времени".

"Он не разочарован, я не разочарован. В футболе такое случается. Не драматизируйте".

"Он забил два гола, и он счастлив. Он потрясающим образом провел второй тайм. Мы знаем, насколько он хорош перед чужими воротами", — цитирует Гвардиолу Daily Mirror.


Метки Бернли, Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2023 08:00

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  1. suddenly 12.08.2023 09:35 # suddenly
    Повар спрашивает повара

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  2. gucman 12.08.2023 09:01 # gucman
    михyйло, объясни сам себе, что ты - дол6ае6

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  3. sheva-a 12.08.2023 08:50 # sheva-a
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Холанд объяснил, почему отчитал Холанда в перерыве

    Источник: http://fapl.ru/posts/102105/?c=1

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