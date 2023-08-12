"Сити" потерял Де Брюйне на "некоторое время"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне "пропустит некоторое время" с травмой задней поверхности бедра.

Де Брюйне вышел в стартовом составе "Сити" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" в пятницу вечером, но уже в середине первого тайма был вынужден покинуть поле "Терф Мур".



После победы со счетом 0:3 главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола поведал, что у 32-летнего бельгийца случилось повторение травмы из финала Лиги Чемпионов против "Интера" в июне.



"К сожалению, он снова травмирован. Это та же область, что и в финале Лиги Чемпионов, и он пропустит некоторое время", — сообщил Гвардиола BBC.



Отметим, Де Брюйне успел поучаствовать в завершившейся голом Эрлинга Холанда голевой комбинации, прежде чем был заменен на Матео Ковачича.



А в прошлый уикенд Кевин сыграл полчаса против "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии, не реализовав свою попытку в серии пенальти.