1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей субботы

В субботу, 12 августа, шестью поединками продолжится 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

АРСЕНАЛ — НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ 14:30 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" стартовал с поражения в четырех из шести последних сезонов, когда первый матч оказывался домашним (2 победы). Каждую из четырех предыдущих кампаний "Ноттингем Форест" начинал с проигрыша. "Канониры" ни разу не уступили в 12 последних домашних встречах с "лесниками" во всех соревнованиях (8 побед, 4 ничьи).



Стартовый состав "Арсенала" может не измениться относительно победы над "Манчестер Сити" в матче за Суперкубок Англии. Мохамед Эльнени и Габриэль Жезус по-прежнему травмированы.



"Форест" может устроить дебют для бывшего голкипера "Арсенала" Мэтта Тернера. Тайво Авоньи возобновил тренировки после травмы лодыжки.



БОРНМУТ — ВЕСТ ХЭМ 17:00



"Борнмут" стартует дома шестой сезон подряд (3 победы, 2 ничьи). "Вест Хэм" проиграл все четыре последних выездных матча в Премьер-Лиге. "Вишенки" трижды уступили в трех последних встречах с "молотобойцами" в высшем дивизионе, ни разу не забив.



"Борнмут" готов задействовать своих новичков Макса Ааронса, Джастина Клюйверта и Милоша Керкеза, но Алекс Скотт прибыл из "Бристоль Сити" с повреждением колена. Также травмированы Адам Смит, Райан Фредерикс, Ллойд Келли и Маркус Тавернье.



Новичок "Вест Хэма" Эдсон Альварес не тренировался с Золотого Кубка в июле, а потому недоступен.



БРАЙТОН — ЛУТОН 17:00



В прошлом сезоне "Брайтон" проиграл три из шести матчей против новичков. Это будет первый матч "Лутона" в высшем дивизионе с поражения 2:1 от "Ноттс Каунти" в мае 1992. Последний раз эти соперники встречались в элите еще в сезоне 1982/83, когда "шляпники" победили "чаек" и дома (5:0), и на выезде (2:4).



Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо находится на чемоданах. Джеймс Милнер, Махмуд Дауд и Жоао Педро готовы дебютировать за свой новый клуб. Адам Уэбстер и Адам Лаллана под вопросом.



"Лутон" из-за травм не сможет рассчитывать на Джордана Кларка, Даниэля Поттса, Риса Берка и Габриэля Ошо, но летний новичок Мадс Андерсен свои проблемы со здоровьем уже решил.



ЭВЕРТОН — ФУЛХЭМ 17:00



При Шоне Дайче "Эвертон" выиграл пять из 18 матчей в чемпионате, финишировав с рекордно низким для себя количеством очков за все время выступлений в Премьер-Лиге (36). "Фулхэм" выиграл девять из 10 поединков против команд (1 ничья), которые прошлый сезон завершили в пятерке худших. "Дачники" не одержали ни одной победы в 27 первых выездах к "ирискам" в чемпионате (4 ничьи, 23 поражения), но выиграли оба последних матча на "Гудисон Парк".



Защитник "Эвертона" Джеймс Тарковски оправился после небольшой травмы. Шеймус Коулмен, Деле Алли и Дуайт Макнил остаются в лазарете.



Полузащитник "Фулхэма" Жоау Палинья вне игры с травмой плеча. Андреасу Перейре и Тому Кэрни предстоит фитнес-тест. Виллиан и Александар Митрович доступны, несмотря на интерес из Саудовской Аравии.



ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 17:00



В девяти предыдущих сезонах "Шеффилд Юнайтед" лишь однажды стартовал с победы. В прошлой кампании Премьер-Лиги "Кристал Пэлас" набрал 25 очков в матчах, по ходу которых уступал в счете, и это больше любой другой команды дивизиона. "Орлы" могут одержать третью подряд победу против "клинков" в чемпионате.



"Шеффилд Юнайтед" может бросить в бой своих новичков Остона Трасти, Бени Траоре и Винисиуса Соузу. Джейден Богл, Риан Брюстер и Джон Флек значатся среди отсутствующих.



За "Пэлас" может дебютировать Джефферсон Лерма. Майкл Оливе, Уилл Хьюз и Матеус Франка травмированы. Висенте Гуаита порывается покинуть клуб, отказавшись играть в предсезонных матчах.



НЬЮКАСЛ — АСТОН ВИЛЛА 19:30 Онлайн-трансляция Прогноз



При Эдди Хау "Ньюкасл" проиграл только четыре из 33 домашних матчей в Премьер-Лиге — против "Ливерпуля" (дважды), "Манчестер Сити" и "Арсенала". В 2023 календарном году "Астон Вилла" одержала 13 побед и набрала 43 очка в Премьер-Лиге — только "Сити" больше. "Сороки" ни разу не уступили в 14 последних домашних встречах с "вилланами" в высшем дивизионе.



Защитник "Ньюкасла" Фабиан Шер восстановился после травмы задней поверхности бедра. С похожим повреждением до сентября будет отсутствовать Джо Уиллок. Новички Тино Ливраменто, Сандро Тонали и Харви Барнс готовы выйти на поле.



Полузащитник "Виллы" Эмилиано Буэндиа рискует пропустить около восьми месяцев с травмой крестообразных связок колена. Леандер Дендонкер, Джон Дуран, Алекс Морено, Джейкоб Рэмси и Бертран Траоре также вне игры. Пау Торрес, Мусса Диаби и Юри Тилеманс ожидают своего дебюта.