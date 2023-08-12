"Челси" собирается заплатить за Кайседо 115 млн. фунтов

Мойсес Кайседо "Челси" работает над приобретением полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за 115 миллионов фунтов.

В ночь с четверга на пятницу "Брайтон" принял предложение "Ливерпуля" в 111 миллионов фунтов, тогда как "Челси" был готов заплатить за Мойсеса только 100 млн. фунтов.

Однако Кайседо отказался поехать в Ливерпуль на медобследование и дал ясно понять "Брайтону", что хочет только в "Челси". И теперь, чтобы не упустить свою ключевую трансферную цель, "синие" вынуждены перебить предложение "Ливерпуля".

Sky Sports ожидает, что "Челси" поднимет свое предложение по 21-летнему эквадорцу до рекордных для Премьер-Лиги 115 млн. фунтов.

В данный момент самым дорогим приобретением в Премьер-Лиге является полузащитник Энцо Фернандес, за которого "Челси" заплатил "Бенфике" 106.8 млн. фунтов в январе.


Метки Брайтон, Кайседо, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2023 00:05

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  1. b84 12.08.2023 00:38 # b84
    а это легально?

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  2. hammersmith 12.08.2023 00:21 # hammersmith
    Собирается, бля)))) а чо до сих пор не заплатили, если есть такие деньги, клоуны? Ахаха

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  3. largo-winch 12.08.2023 00:21 # largo-winch
    Хотели Купить одного за 100 млн, покупают двоих за 165
    Уаххахаххахах

    Это настоящий Проебалси

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  4. takernotagiver 12.08.2023 00:18 # takernotagiver
    Как же Ливер подгадил пенсам на 15 лямов фунтов)

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  5. electric 12.08.2023 00:07 # electric
    Що там по ффп, боэлян?)

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