"Челси" собирается заплатить за Кайседо 115 млн. фунтов

"Челси" работает над приобретением полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за 115 миллионов фунтов.

В ночь с четверга на пятницу "Брайтон" принял предложение "Ливерпуля" в 111 миллионов фунтов, тогда как "Челси" был готов заплатить за Мойсеса только 100 млн. фунтов.



Однако Кайседо отказался поехать в Ливерпуль на медобследование и дал ясно понять "Брайтону", что хочет только в "Челси". И теперь, чтобы не упустить свою ключевую трансферную цель, "синие" вынуждены перебить предложение "Ливерпуля".



Sky Sports ожидает, что "Челси" поднимет свое предложение по 21-летнему эквадорцу до рекордных для Премьер-Лиги 115 млн. фунтов.



В данный момент самым дорогим приобретением в Премьер-Лиге является полузащитник Энцо Фернандес, за которого "Челси" заплатил "Бенфике" 106.8 млн. фунтов в январе.