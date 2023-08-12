"Челси" собирается заплатить за Кайседо 115 млн. фунтов
"Челси" работает над приобретением полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за 115 миллионов фунтов.
В ночь с четверга на пятницу "Брайтон" принял предложение "Ливерпуля" в 111 миллионов фунтов, тогда как "Челси" был готов заплатить за Мойсеса только 100 млн. фунтов.
Однако Кайседо отказался поехать в Ливерпуль на медобследование и дал ясно понять "Брайтону", что хочет только в "Челси". И теперь, чтобы не упустить свою ключевую трансферную цель, "синие" вынуждены перебить предложение "Ливерпуля".
Sky Sports ожидает, что "Челси" поднимет свое предложение по 21-летнему эквадорцу до рекордных для Премьер-Лиги 115 млн. фунтов.
В данный момент самым дорогим приобретением в Премьер-Лиге является полузащитник Энцо Фернандес, за которого "Челси" заплатил "Бенфике" 106.8 млн. фунтов в январе.
12.08.2023 00:05
Просмотров: 699
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а это легально?
(ответить)
Собирается, бля)))) а чо до сих пор не заплатили, если есть такие деньги, клоуны? Ахаха
(ответить)
Хотели Купить одного за 100 млн, покупают двоих за 165
Уаххахаххахах
Это настоящий Проебалси
(ответить)
Как же Ливер подгадил пенсам на 15 лямов фунтов)
(ответить)
Що там по ффп, боэлян?)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий