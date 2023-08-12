"Сити" начал защиту титула с разгрома "Бернли"
"Манчестер Сити" начал защиту чемпионского звания в Премьер-Лиге с победы 0:3 в гостях у "Бернли".
В стартовом составе у "бордовых" дебютировало сразу пятеро летних новичков, включая бывшего голкипера "Сити" Джеймса Траффорда.
Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола придержал своих новичков Йошко Гвардиола и Матео Ковачича в запасе. Натан Аке и Кевин Де Брюйне окончательно решили свои проблемы со здоровьем и вышли в старте. Жоау Канселу в заявку не попал.
Первого гола сезона 2023/24 пришлось ждать чуть более трех минут. Де Брюйне навесил с правого фланга, Родри сделал скидку головой, а Эрлинг Холанд пробил в касание с границы вратарской — 0:1.
"Сити" выглядел гораздо мощнее и на 17-й минуте едва не удвоил счет. Родри пробивал головой из центра штрафной после навеса Де Брюйне, однако Траффорд выручил свою команду.
Спустя минуту своим спасением, пускай и гораздо более легким, отметился Эдерсон, отразив удар Зеки Амдуни с левого края штрафной площади.
Уже в середине первого тайма Гвардиола был вынужден произвести первую замену, выпустив Ковачича вместо получившего травму Де Брюйне.
Потеря Де Брюйне не помешала гостям забить второй гол на 36-й минуте. Хулиан Альварес принял мяч в штрафной с ближнего фланга, откатил на Холанда, а Эрлинг нанес удар в касание с откоком от перекладины — 0:2.
После второго пропущенного гола "Бернли" заметно приуныл и не доставил никаких проблем "Сити" в остатке первого тайма.
После перерыва "горожане" продолжили разрывать чужую оборону. Особенно усердствовали Холанд и Родри. Как раз последний и сделал счет разгромным на 75-й минуте, подкараулив отскок внутри вратарской — 0:3.
Концовка матча сложилась безмятежно для гостей. Хозяев подгоняли свои болельщики, но реальных моментов размочить счет у них не было. Уже в компенсированное время Анасс Зарури омрачил свой дебют в Премьер-Лиге, схлопотав прямую красную карточку за грубую игру против Кайла Уолкера.
"Сити" и "Бернли" оказались соперниками из разных весовых категорией. "Горожане" одержали сверхуверенную победу, а Холанд, как и год назад, сразу же заткнул своих критиков после невыразительного матча за Суперкубок Англии.
"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
12.08.2023 00:00
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Последние комментарии:
че 6лядь уже аплка началась???
(ответить)
Топарики, классный музон вам подогнал
https://youtu.be/zV0SpKo7AHY
(ответить)
12.08.2023 00:30 #
bembo
Эй, орк йобаный, пшел нахуй от моего колбасного братишки.
Пинс блевотный 5ля, нюхай бебру
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/102101/?c=1
шизик
(ответить)
Кстати, я чо вспомнил
Был такой топаиик ж-сильвер, тоже орклпинз... Сгинул бедолага на сво, дрон безвиза достал его
(ответить)
Доллар по 100, для пенсааф по 115
(ответить)
11.08.2023 18:57 # удалить
largo-winch
Вечером Ливерпуль выйдет из сделки, Чолси пошлет нах свой фарм клуб, а Кайселох отправится в резерв
Аминь
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Источник: http://fapl.ru/posts/102094/?c=1#c7820109
(ответить)
Ну шо, с долларом по 100 нашу ватную публику. Отдельно поздравим сракерочка.
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11.08.2023 23:48 #
electric
Бернли за всю историю потратили менее 400 лямов, а сито только на текущую защиту почти полмиллиарда)) прикольно
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12.08.2023 00:25 # удалить
drogba11cool
Очень прикольно, что там по трофеям у Бернли?
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/102094/?c=1#c7820252
(ответить)
А что если пи3далера далбаеб?
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Суп обоссан.
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КОРОЛИ!!!
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А что если Ливерпул и Борайтон договорились развести Проебалси?
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Бандерли сасет
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Игру не смотрел, Де Брюйне поменял на Решфора
З.Ы.: с детства за Аль Ахли
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Как же карасиво великая РУССКАЯ команда МанчестеРОССити выебала лохлов из бандерли. Могли бы вообще не высовываться из Чемпионшипа, чтобы так позорно не проигрывать.
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Ублюдки выиграли только из-за продажного судьи и не назначенного пенальти. Игра понравилась. Можно бороться за самые высокие места. Главное не допускать такого судейского произвола в будущих матчах
(ответить)
Бернли нужно срочно бежать на рынок и покупать опытных игроков, с этими ноунеймами им ничего не светит.
(ответить)
Ливерпульцы от злости порвали у друг друга волосы. На жопе.
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КОРОЛИ!!!
(ответить)
The Koroli!!!
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