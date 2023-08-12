"Сити" начал защиту титула с разгрома "Бернли"

"Манчестер Сити" начал защиту чемпионского звания в Премьер-Лиге с победы 0:3 в гостях у "Бернли".

В стартовом составе у "бордовых" дебютировало сразу пятеро летних новичков, включая бывшего голкипера "Сити" Джеймса Траффорда.



Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола придержал своих новичков Йошко Гвардиола и Матео Ковачича в запасе. Натан Аке и Кевин Де Брюйне окончательно решили свои проблемы со здоровьем и вышли в старте. Жоау Канселу в заявку не попал.



Первого гола сезона 2023/24 пришлось ждать чуть более трех минут. Де Брюйне навесил с правого фланга, Родри сделал скидку головой, а Эрлинг Холанд пробил в касание с границы вратарской — 0:1.



"Сити" выглядел гораздо мощнее и на 17-й минуте едва не удвоил счет. Родри пробивал головой из центра штрафной после навеса Де Брюйне, однако Траффорд выручил свою команду.



Спустя минуту своим спасением, пускай и гораздо более легким, отметился Эдерсон, отразив удар Зеки Амдуни с левого края штрафной площади.



Уже в середине первого тайма Гвардиола был вынужден произвести первую замену, выпустив Ковачича вместо получившего травму Де Брюйне.



Потеря Де Брюйне не помешала гостям забить второй гол на 36-й минуте. Хулиан Альварес принял мяч в штрафной с ближнего фланга, откатил на Холанда, а Эрлинг нанес удар в касание с откоком от перекладины — 0:2.



После второго пропущенного гола "Бернли" заметно приуныл и не доставил никаких проблем "Сити" в остатке первого тайма.



После перерыва "горожане" продолжили разрывать чужую оборону. Особенно усердствовали Холанд и Родри. Как раз последний и сделал счет разгромным на 75-й минуте, подкараулив отскок внутри вратарской — 0:3.



Концовка матча сложилась безмятежно для гостей. Хозяев подгоняли свои болельщики, но реальных моментов размочить счет у них не было. Уже в компенсированное время Анасс Зарури омрачил свой дебют в Премьер-Лиге, схлопотав прямую красную карточку за грубую игру против Кайла Уолкера.



"Сити" и "Бернли" оказались соперниками из разных весовых категорией. "Горожане" одержали сверхуверенную победу, а Холанд, как и год назад, сразу же заткнул своих критиков после невыразительного матча за Суперкубок Англии.



"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче