"Сити" начал защиту титула с разгрома "Бернли"

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" начал защиту чемпионского звания в Премьер-Лиге с победы 0:3 в гостях у "Бернли".

В стартовом составе у "бордовых" дебютировало сразу пятеро летних новичков, включая бывшего голкипера "Сити" Джеймса Траффорда.

Наставник "горожан" Хосеп Гвардиола придержал своих новичков Йошко Гвардиола и Матео Ковачича в запасе. Натан Аке и Кевин Де Брюйне окончательно решили свои проблемы со здоровьем и вышли в старте. Жоау Канселу в заявку не попал.

Первого гола сезона 2023/24 пришлось ждать чуть более трех минут. Де Брюйне навесил с правого фланга, Родри сделал скидку головой, а Эрлинг Холанд пробил в касание с границы вратарской — 0:1.

"Сити" выглядел гораздо мощнее и на 17-й минуте едва не удвоил счет. Родри пробивал головой из центра штрафной после навеса Де Брюйне, однако Траффорд выручил свою команду.

Спустя минуту своим спасением, пускай и гораздо более легким, отметился Эдерсон, отразив удар Зеки Амдуни с левого края штрафной площади.

Уже в середине первого тайма Гвардиола был вынужден произвести первую замену, выпустив Ковачича вместо получившего травму Де Брюйне.

Потеря Де Брюйне не помешала гостям забить второй гол на 36-й минуте. Хулиан Альварес принял мяч в штрафной с ближнего фланга, откатил на Холанда, а Эрлинг нанес удар в касание с откоком от перекладины — 0:2.

После второго пропущенного гола "Бернли" заметно приуныл и не доставил никаких проблем "Сити" в остатке первого тайма.

После перерыва "горожане" продолжили разрывать чужую оборону. Особенно усердствовали Холанд и Родри. Как раз последний и сделал счет разгромным на 75-й минуте, подкараулив отскок внутри вратарской — 0:3.

Концовка матча сложилась безмятежно для гостей. Хозяев подгоняли свои болельщики, но реальных моментов размочить счет у них не было. Уже в компенсированное время Анасс Зарури омрачил свой дебют в Премьер-Лиге, схлопотав прямую красную карточку за грубую игру против Кайла Уолкера.

"Сити" и "Бернли" оказались соперниками из разных весовых категорией. "Горожане" одержали сверхуверенную победу, а Холанд, как и год назад, сразу же заткнул своих критиков после невыразительного матча за Суперкубок Англии.

"Бернли" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 12.08.2023 00:00

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Последние комментарии:




  1. wilegend 12.08.2023 00:53 # wilegend
    че 6лядь уже аплка началась???

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  2. largo-winch 12.08.2023 00:52 # largo-winch
    Топарики, классный музон вам подогнал
    https://youtu.be/zV0SpKo7AHY

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  3. drogba11cool 12.08.2023 00:47 # drogba11cool
    12.08.2023 00:30 #
    bembo

    Эй, орк йобаный, пшел нахуй от моего колбасного братишки.
    Пинс блевотный 5ля, нюхай бебру
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    Источник: http://fapl.ru/posts/102101/?c=1

    шизик

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  4. bembo 12.08.2023 00:36 # bembo
    Кстати, я чо вспомнил


    Был такой топаиик ж-сильвер, тоже орклпинз... Сгинул бедолага на сво, дрон безвиза достал его

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  5. hammersmith 12.08.2023 00:34 # hammersmith
    Доллар по 100, для пенсааф по 115

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  6. largo-winch 12.08.2023 00:33 # largo-winch
    11.08.2023 18:57 # удалить
    largo-winch

    Вечером Ливерпуль выйдет из сделки, Чолси пошлет нах свой фарм клуб, а Кайселох отправится в резерв

    Аминь
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    Источник: http://fapl.ru/posts/102094/?c=1#c7820109

    (ответить)

  7. imf-tau 12.08.2023 00:30 # imf-tau
    Ну шо, с долларом по 100 нашу ватную публику. Отдельно поздравим сракерочка.

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  8. drogba11cool 12.08.2023 00:26 # drogba11cool
    11.08.2023 23:48 #
    electric

    Бернли за всю историю потратили менее 400 лямов, а сито только на текущую защиту почти полмиллиарда)) прикольно
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    12.08.2023 00:25 # удалить
    drogba11cool

    Очень прикольно, что там по трофеям у Бернли?
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/102094/?c=1#c7820252

    (ответить)

  9. bembo 12.08.2023 00:24 # bembo
    А что если пи3далера далбаеб?

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  10. van-dijk 12.08.2023 00:21 # van-dijk
    Суп обоссан.

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  11. moneycity 12.08.2023 00:20 # moneycity
    КОРОЛИ!!!

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  12. largo-winch 12.08.2023 00:19 # largo-winch
    А что если Ливерпул и Борайтон договорились развести Проебалси?

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  13. hammersmith 12.08.2023 00:19 # hammersmith
    Бандерли сасет

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  14. largo-winch 12.08.2023 00:17 # largo-winch
    Игру не смотрел, Де Брюйне поменял на Решфора

    З.Ы.: с детства за Аль Ахли

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  15. hammersmith 12.08.2023 00:17 # hammersmith
    Как же карасиво великая РУССКАЯ команда МанчестеРОССити выебала лохлов из бандерли. Могли бы вообще не высовываться из Чемпионшипа, чтобы так позорно не проигрывать.

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  16. burnley 12.08.2023 00:11 # burnley
    Ублюдки выиграли только из-за продажного судьи и не назначенного пенальти. Игра понравилась. Можно бороться за самые высокие места. Главное не допускать такого судейского произвола в будущих матчах

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  17. brown-ale 12.08.2023 00:09 # brown-ale
    Бернли нужно срочно бежать на рынок и покупать опытных игроков, с этими ноунеймами им ничего не светит.

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  18. hachidlo 12.08.2023 00:07 # hachidlo
    Ливерпульцы от злости порвали у друг друга волосы. На жопе.

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  19. barstreetboy 12.08.2023 00:07 # barstreetboy
    КОРОЛИ!!!

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  20. madchester 12.08.2023 00:06 # madchester
    The Koroli!!!

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