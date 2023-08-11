МЮ договорился о переходе Фреда в "Фенербахче"

"Манчестер Юнайтед" достиг принципиальной договоренности с "Фенербахче" о переходе полузащитника Фреда в турецкий клуб.

В официальном заявлении "Юнайтед" говорится, что в субботу Фред вылетает в Стамбул, чтобы пройти медобследование и обсудить условия личного контракта с "Фенербахче".



Ожидается, что "Фенербахче" заплатит за Фреда, которого "Юнайтед" купил за 47 миллионов фунтов у "Шахтера" в 2018 году, 13 млн. фунтов.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг дал понять Фреду, что не отводит тому хоть сколько-нибудь значимую роль на сезон 2023/24. Кроме того, "красные дьяволы" держали в уме, что контракт 30-летнего бразильца истекает через год.



За свои пять лет на "Олд Траффорд" Фред сыграл 139 матчей, включая 56 в минувшем сезоне.