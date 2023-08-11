"Челси" близок к покупке Лавиа

"Челси" находится на пороге договоренности с "Саутгемптоном" насчет приобретения полузащитника Ромео Лавиа.

На этой неделе "Челси" предложил 48 миллионов фунтов за Лавиа, что позволило "синим" вырваться вперед относительно "Ливерпуля", который ранее сделал насчет Ромео три "оффера", последнее из которых составило 45 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, в данный момент "Челси" приближается к компромиссу с "Саутгемптоном" по 19-летнему бельгийцу, который был оценен "святыми" в 50 млн. фунтов.



"Ливерпуль" в свою очередь пока не готов признать поражение в борьбе за Лавиа и планирует возобновить переговоры с "Саутгемптоном".



"Челси" намерен приобрести двух полузащитников в остатке лета, в идеале — Лавиа и Мойсеса Кайседо из "Брайтона".