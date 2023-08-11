"Челси" близок к покупке Лавиа

Ромео Лавиа "Челси" находится на пороге договоренности с "Саутгемптоном" насчет приобретения полузащитника Ромео Лавиа.

На этой неделе "Челси" предложил 48 миллионов фунтов за Лавиа, что позволило "синим" вырваться вперед относительно "Ливерпуля", который ранее сделал насчет Ромео три "оффера", последнее из которых составило 45 млн. фунтов.

По информации Sky Sports, в данный момент "Челси" приближается к компромиссу с "Саутгемптоном" по 19-летнему бельгийцу, который был оценен "святыми" в 50 млн. фунтов.

"Ливерпуль" в свою очередь пока не готов признать поражение в борьбе за Лавиа и планирует возобновить переговоры с "Саутгемптоном".

"Челси" намерен приобрести двух полузащитников в остатке лета, в идеале — Лавиа и Мойсеса Кайседо из "Брайтона".


Метки Лавиа, Саутгемптон, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2023 22:00

Количество просмотров Просмотров: 1040

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. os 11.08.2023 23:01 # os
    Складывается такое ощущение что Челси скупает всё чем интересуются другие клубы АПЛ, даже на уровне слухов.

    (ответить)

  2. electric 11.08.2023 23:00 # electric
    Какой же кайф!

    (ответить)

  3. hammersmith 11.08.2023 22:05 # hammersmith
    значит, сасайседо к колбасяунам все-таки

    (ответить)

  4. mafia 11.08.2023 22:02 # mafia
    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: