Адама Траоре направляется в "Фулхэм"

Бывший вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре близок к переходу в "Фулхэм" в качестве свободного агента.

Траоре стал свободным агентом после того, как в конце июня истек его контракт с "Вулверхэмптоном", который он представлял на протяжении пяти последних лет.



По информации BBC, Траоре имеет на руках предложения от "Фулхэма" и двух других клубов Премьер-Лиги, однако The Athletic утверждает, что Адама уже одной ногой на "Крэйвен Коттадж".



Переговоры Траоре с "Фулхэмом" находятся в продвинутой стадии, и в ближайшие дни 27-летний испанец должен присоединиться к команде Марку Силвы.



Подписание Адамы поможет "Фулхэму" восполнить потерю Дэна Джеймса, Манора Соломона и Неескенса Кебано.