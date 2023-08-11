Адама Траоре направляется в "Фулхэм"
Бывший вингер "Вулверхэмптона" Адама Траоре близок к переходу в "Фулхэм" в качестве свободного агента.
Траоре стал свободным агентом после того, как в конце июня истек его контракт с "Вулверхэмптоном", который он представлял на протяжении пяти последних лет.
По информации BBC, Траоре имеет на руках предложения от "Фулхэма" и двух других клубов Премьер-Лиги, однако The Athletic утверждает, что Адама уже одной ногой на "Крэйвен Коттадж".
Переговоры Траоре с "Фулхэмом" находятся в продвинутой стадии, и в ближайшие дни 27-летний испанец должен присоединиться к команде Марку Силвы.
Подписание Адамы поможет "Фулхэму" восполнить потерю Дэна Джеймса, Манора Соломона и Неескенса Кебано.
11.08.2023 21:00
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