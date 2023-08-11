Тайлера Адамса не будет в "Челси"

Переговоры между "Челси" и "Лидсом" насчет полузащитника Тайлера Адамса сорвались.

Интерес "Челси" к Адамсу существовал независимо от ситуации с полузащитником "Брайтона" Мойсесом Кайседо — "синие" были готовы купить обоих.



"Челси" был по-настоящему близок к покупке Тайлера, собираясь выплатить 20 миллионов фунтов отступных по контракту 24-летнего игрока сборной США с "Лидсом".



Еще накануне ожидалось, что в ближайшие 24 часа Адамс пройдет медобследование в "Челси", однако сейчас Sky Sports сообщает, что сделки не будет.



Судя по всему, два клуба не смогли договориться о структуре платежей, и теперь Адамс возвращается в расположение "Лидса", где у него остается еще четыре года по контракту.



Добавим, Адамса также сватают в "Брайтон", называя возможной заменой для упомянутого Кайседо, за которого сражаются "Челси" и "Ливерпуль".