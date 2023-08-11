Тен Хаг не жалеет, что купил Хейлунда, а не Кейна

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не жалеет, что его клуб пригласил на позицию нападающего Расмуса Хейлунда, а не Харри Кейна.

Изначально, именно Кейн считался целью номер один "Юнайтед" среди нападающих на это лето, однако "красные дьяволы" не поверили, что этот трансфер возможен, и поэтому купили Хейлунда у "Аталанты".



20-летний датчанина обошелся "Юнайтед" в 72 миллиона фунтов, однако сейчас, когда Кейн все-таки покидает "Тоттенхэм", Тен Хаг совершенно ни о чем не жалеет.



"Во-первых, мы выбрали нападающего, и мы очень счастливы своим выбором".



"Кейн — отличный нападающий. Это каждому ясно, он настоящий бомбардир, и он обладает всеми качествами и умениями, которые ты хочешь видеть в нападающем".



"Это потеря для Премьер-Лиги, абсолютно".



"Был ли "Юнайтед" серьезно заинтересован в Кейне? Не думаю, что я хочу углубляться в это обсуждение или высказывать свое мнение насчет этого".



"Мы профессионалы. Наш процесс очень тщательный, мы учитываем многие вещи. В конце мы принимаем решения, и эти решения не являются поспешными. Позади каждого решения есть стратегия, и мы довольны своим подбором игроком сейчас", — цитирует Тен Хага The Independent.