Постекоглу с первого дня знал, что Кейн хочет в "Баварию"
Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу признался, что с первого дня своей работы в клубе знал о желании нападающего Харри Кейна перейти в "Баварию".
Накануне "Бавария" согласовал стоимость 30-летнего Кейна в размере около 100 миллионов фунтов, и уже сегодня утром Харри должен был вылететь в Мюнхен.
И хотя поездка было отложена, а Кейн вернулся из аэропорта к семье домой, Sky Sports может подтвердить, что все договоренности остаются в силе, и позже днем Харри все же отправится в Мюнхен на медобследование.
Выступая перед прессой в пятницу Постекоглу подтвердил, что Кейн покидает "Тоттенхэм", и это не сюрприз для Анге, которому Харри сообщил о своем желании уйти в первый день предсезонной подготовки.
"В первый день, как я сюда пришел, у меня состоялся разговор с Харри. Он был откровенен и честен, и я тоже".
"Ты своего рода мог понять, что он уже определился, и если клубы договорятся о сделке, он уйдет".
"Он был настроен уладить свое будущее до первого матча, и я хотел того же. С тех пор не было ничего такого, что заставило бы меня почувствовать, что исход может быть каким-либо другим, чем этот".
"Пытался ли я уговорить его остаться? Нет, я не видел смысла в этом. Что бы я ни сказал за последний месяц, это бы никак не повлияло на его ощущения".
"Я бы мог представить ему грандиозное видение будущего, но я уверен, он все это уже слышал прежде".
"Если бы договоренности не было, он бы с радостью остался. Он ни к чему меня не принуждал и был очень профессионален. Я пытался относиться к нему с уважением, которого заслуживает такой игрок", — цитирует Постекоглу Sky Sports.
11.08.2023 18:00
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