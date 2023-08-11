Кайседо сказал "Брайтону", что хочет только в "Челси"

Мойсес Кайседо Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо сказал своему клубу, что предпочитает перейти в "Челси", несмотря на принятое предложение "Ливерпуля".

Минувшей ночью "Брайтон" согласился отпустить Кайседо в "Ливерпуль" за рекордные для Премьер-Лиги 111 миллионов фунтов, тогда как "Челси" предлагал за Мойсеса только 100 млн. фунтов.

Ожидалось, что уже сегодня Кайседо прибудет в Ливерпуль" для прохождения медобследования и подписания контракта с мерсисайдским клубом.

Однако Sky Sports утверждает, что трансфер Кайседо все еще может сорваться. Мойсес дал понять "Брайтону", что хочет перейти только в "Челси", интерес которого не является внезапным и который охотится за ним все лето.

В данный момент Кайседо остается в Лондоне и дожидается, чем завершится эта сага. "Челси" пока не выдвигал улучшенное предложение по 21-летнему эквадорцу.

Проводя свою пресс-конференцию в пятницу, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не мог не нарваться на вопрос про Кайседо, но какую-либо ясность внести отказался.

"Я никогда не говорю об игроках, которые не принадлежат нам. Мы упорно трудимся над тем, чтобы добавить игроков к нашему составу, и если у нас будут новости, клуб их объявит. В данный момент я не буду говорить об игроках, которые не играют за нас".

"Как и любой клуб, мы пытаемся улучшить наш состав, и между Полом (Уинстенли), Лоуренсом (Стюартом) и владельцами действительно хорошие отношения", — сообщил Почеттино.


Метки Брайтон, Кайседо, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2023 17:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. gucman 11.08.2023 18:32 # gucman
    Кайседо предпочитает топ-клуб портовому середняку - и это нормально, скоро будет унижать их по привычке

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  2. shearer1 11.08.2023 18:28 # shearer1
    В Тотеншите Роял будет играть в основе? Или лучше взять Эрика Даера в ФФ?

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  3. fiezzo 11.08.2023 18:27 # fiezzo
    Як справи з грошима там?
    — З якими грошима?
    — З чим?
    — Куди ти дзвониш?
    — Тобі дзвоню.
    — Кому?
    — Ну, тобі.
    — Кому тобі?
    — Ось тобі, от.
    — Ти хто такий?
    — Михайло Палич.
    — Який Михайло Палич?
    — Терентьєв.

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  4. takernotagiver 11.08.2023 18:26 # takernotagiver
    Пакета согласовал 6-летний контракт с «Ман Сити» и общался с Гвардиолой. «Горожане» предлагают 85+10 млн фунтов, «Вест Хэм» хочет 110 млн без бонусов
    И того, 30 + 90 + 110 = 230 лямов . И это после трэбла

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  5. takernotagiver 11.08.2023 18:13 # takernotagiver
    Ясен хрен, Кайседо с удовольствием пошёл бы в Ливерпуле, чем в сомнительный проект Чавси с хозяином-самодуром)

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  6. sausage 11.08.2023 18:06 # sausage
    Чую, что Боэли в этой кутерьме пздц кринжа натворит, похлеще, чем в прошлом сезоне.

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  7. sausage 11.08.2023 18:04 # sausage
    Ливерпулю нужно заканчивать этот цирк. Выйти из переговоров и послать нахуй всех остальных участников. Единственное, что беспокоит, что могут вернуться за Лавиа, а этот малолетний инвалид уж точно не нужен. Я уж было порадовался, что с трансфером Кайседо отскочили от этого сомнительного негритёнка.

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  8. v-0987654321 11.08.2023 18:02 # v-0987654321
    V-098 хозяин этих рабов -> ебло+тётя остер,лохжиррорт,шаромыгадримс

    Ахахахахаха

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  9. v-0987654321 11.08.2023 17:59 # v-0987654321
    KOPOL’ V-098 Насильник шарамыгси

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  10. shearer1 11.08.2023 17:52 # shearer1
    Этот Кайседо в прошлом матче с нами чистил бутсы Жоэлинтону, Гимараесу и даже, вы не поверите, Альмирону.

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  11. v-0987654321 11.08.2023 17:52 # v-0987654321
    Почитайте как шарамыгси переодевается в посте когда про пенсолохов писали в предыдущих новостях) ахахах Хороший игрок, стоит этих денег, а теперь?) ахахах А Кейседо достал свой чёрный член и ссыт на лицо каждому недофанату пенсоживотных. Пейте мочу, неудачники)

    (ответить)

  12. goey 11.08.2023 17:49 # goey
    Почитайте как колбаска переодевается в посте когда про лузерхуль писали в предыдущих новостях) ахахах Хороший игрок, стоит этих денег, а теперь?) ахахах А Кейседо достал свой чёрный член и ссыт на лицо каждому недофанату леверхуля. Пейте мочу, неудачники)

    (ответить)

  13. chelsea-super 11.08.2023 17:46 # chelsea-super
    Теперь нужен Лавиа.

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  14. moneycity 11.08.2023 17:45 # moneycity
    Ебать фелису ака микки ака солевого полурослика распидорасило по ветке, обычно он так только на запах немытых залуп вылезает, когда подсосать кому-то хочет.

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  15. bangladesh 11.08.2023 17:45 # bangladesh
    Крайне интересную информацию публикует журналист Франсуа Плато.

    По его информации, близкие Кайседо советуют ему разорвать отношения с агентом Мануэлем Сьеррой из-за того, что тот ставит свои личные интересы в саге о трансфере в «Ливерпуль/«Челси» выше, чем интересы самого клиента.
    Оказывается, что агент намерен получить существенную компенсацию в случае переезда эквадорца на «Стэмфорд Бридж».

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  16. v-0987654321 11.08.2023 17:43 # v-0987654321
    Ахахахахаха пенсы шарамыги,ой как этих лохов разводят

    ой как орюююююю

    БизнесЛохси

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  17. mafia 11.08.2023 17:42 # mafia
    связка Байтетич и Эллиот > энцо и кейседо

    зачем переплачивать?

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  18. van-dijk 11.08.2023 17:40 # van-dijk
    Хачу в Щельси (с) Чмойзес.

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  19. burnley 11.08.2023 17:38 # burnley
    Да ладно, на самом деле, Кайседо в Челси и Лавия в ЛФК - лучший вариант для зрелищности

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  20. liverpo0ol 11.08.2023 17:37 # liverpo0ol
    За этого лоха максимум 80лямов не больше

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