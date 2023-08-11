Кайседо сказал "Брайтону", что хочет только в "Челси"

Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо сказал своему клубу, что предпочитает перейти в "Челси", несмотря на принятое предложение "Ливерпуля".

Минувшей ночью "Брайтон" согласился отпустить Кайседо в "Ливерпуль" за рекордные для Премьер-Лиги 111 миллионов фунтов, тогда как "Челси" предлагал за Мойсеса только 100 млн. фунтов.



Ожидалось, что уже сегодня Кайседо прибудет в Ливерпуль" для прохождения медобследования и подписания контракта с мерсисайдским клубом.



Однако Sky Sports утверждает, что трансфер Кайседо все еще может сорваться. Мойсес дал понять "Брайтону", что хочет перейти только в "Челси", интерес которого не является внезапным и который охотится за ним все лето.



В данный момент Кайседо остается в Лондоне и дожидается, чем завершится эта сага. "Челси" пока не выдвигал улучшенное предложение по 21-летнему эквадорцу.



Проводя свою пресс-конференцию в пятницу, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не мог не нарваться на вопрос про Кайседо, но какую-либо ясность внести отказался.



"Я никогда не говорю об игроках, которые не принадлежат нам. Мы упорно трудимся над тем, чтобы добавить игроков к нашему составу, и если у нас будут новости, клуб их объявит. В данный момент я не буду говорить об игроках, которые не играют за нас".



"Как и любой клуб, мы пытаемся улучшить наш состав, и между Полом (Уинстенли), Лоуренсом (Стюартом) и владельцами действительно хорошие отношения", — сообщил Почеттино.