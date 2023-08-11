Кайседо сказал "Брайтону", что хочет только в "Челси"
Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо сказал своему клубу, что предпочитает перейти в "Челси", несмотря на принятое предложение "Ливерпуля".
Минувшей ночью "Брайтон" согласился отпустить Кайседо в "Ливерпуль" за рекордные для Премьер-Лиги 111 миллионов фунтов, тогда как "Челси" предлагал за Мойсеса только 100 млн. фунтов.
Ожидалось, что уже сегодня Кайседо прибудет в Ливерпуль" для прохождения медобследования и подписания контракта с мерсисайдским клубом.
Однако Sky Sports утверждает, что трансфер Кайседо все еще может сорваться. Мойсес дал понять "Брайтону", что хочет перейти только в "Челси", интерес которого не является внезапным и который охотится за ним все лето.
В данный момент Кайседо остается в Лондоне и дожидается, чем завершится эта сага. "Челси" пока не выдвигал улучшенное предложение по 21-летнему эквадорцу.
Проводя свою пресс-конференцию в пятницу, главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино не мог не нарваться на вопрос про Кайседо, но какую-либо ясность внести отказался.
"Я никогда не говорю об игроках, которые не принадлежат нам. Мы упорно трудимся над тем, чтобы добавить игроков к нашему составу, и если у нас будут новости, клуб их объявит. В данный момент я не буду говорить об игроках, которые не играют за нас".
"Как и любой клуб, мы пытаемся улучшить наш состав, и между Полом (Уинстенли), Лоуренсом (Стюартом) и владельцами действительно хорошие отношения", — сообщил Почеттино.
11.08.2023 17:00
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Последние комментарии:
Кайседо предпочитает топ-клуб портовому середняку - и это нормально, скоро будет унижать их по привычке
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В Тотеншите Роял будет играть в основе? Или лучше взять Эрика Даера в ФФ?
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Як справи з грошима там?
— З якими грошима?
— З чим?
— Куди ти дзвониш?
— Тобі дзвоню.
— Кому?
— Ну, тобі.
— Кому тобі?
— Ось тобі, от.
— Ти хто такий?
— Михайло Палич.
— Який Михайло Палич?
— Терентьєв.
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Пакета согласовал 6-летний контракт с «Ман Сити» и общался с Гвардиолой. «Горожане» предлагают 85+10 млн фунтов, «Вест Хэм» хочет 110 млн без бонусов
И того, 30 + 90 + 110 = 230 лямов . И это после трэбла
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Ясен хрен, Кайседо с удовольствием пошёл бы в Ливерпуле, чем в сомнительный проект Чавси с хозяином-самодуром)
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Чую, что Боэли в этой кутерьме пздц кринжа натворит, похлеще, чем в прошлом сезоне.
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Ливерпулю нужно заканчивать этот цирк. Выйти из переговоров и послать нахуй всех остальных участников. Единственное, что беспокоит, что могут вернуться за Лавиа, а этот малолетний инвалид уж точно не нужен. Я уж было порадовался, что с трансфером Кайседо отскочили от этого сомнительного негритёнка.
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V-098 хозяин этих рабов -> ебло+тётя остер,лохжиррорт,шаромыгадримс
Ахахахахаха
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KOPOL’ V-098 Насильник шарамыгси
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Этот Кайседо в прошлом матче с нами чистил бутсы Жоэлинтону, Гимараесу и даже, вы не поверите, Альмирону.
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Почитайте как шарамыгси переодевается в посте когда про пенсолохов писали в предыдущих новостях) ахахах Хороший игрок, стоит этих денег, а теперь?) ахахах А Кейседо достал свой чёрный член и ссыт на лицо каждому недофанату пенсоживотных. Пейте мочу, неудачники)
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Почитайте как колбаска переодевается в посте когда про лузерхуль писали в предыдущих новостях) ахахах Хороший игрок, стоит этих денег, а теперь?) ахахах А Кейседо достал свой чёрный член и ссыт на лицо каждому недофанату леверхуля. Пейте мочу, неудачники)
(ответить)
Теперь нужен Лавиа.
(ответить)
Ебать фелису ака микки ака солевого полурослика распидорасило по ветке, обычно он так только на запах немытых залуп вылезает, когда подсосать кому-то хочет.
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Крайне интересную информацию публикует журналист Франсуа Плато.
По его информации, близкие Кайседо советуют ему разорвать отношения с агентом Мануэлем Сьеррой из-за того, что тот ставит свои личные интересы в саге о трансфере в «Ливерпуль/«Челси» выше, чем интересы самого клиента.
Оказывается, что агент намерен получить существенную компенсацию в случае переезда эквадорца на «Стэмфорд Бридж».
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Ахахахахаха пенсы шарамыги,ой как этих лохов разводят
ой как орюююююю
БизнесЛохси
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связка Байтетич и Эллиот > энцо и кейседо
зачем переплачивать?
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Хачу в Щельси (с) Чмойзес.
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Да ладно, на самом деле, Кайседо в Челси и Лавия в ЛФК - лучший вариант для зрелищности
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За этого лоха максимум 80лямов не больше
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