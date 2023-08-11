1-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча пятницы

В пятницу, 11 августа, поединком "Бернли" и "Манчестер Сити" стартует 1-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

БЕРНЛИ — МАНЧЕСТЕР СИТИ 22:00



В прошлом сезоне Чемпионшипа "Бернли" потерпел лишь одно домашнее поражение — 1:2 от КПР в апреле, когда повышение в классе уже было оформлено. Однако в высшем дивизионе "бордовые" проиграли пять из восьми последних матчей на "Терф Мур".



"Манчестер Сити" начинает сезон с намерением стать первой в истории высшего английского дивизиона командой, завоевавшей четыре чемпионских титула подряд. "Горожане" стартовали с победы в 12 из 14 предыдущих сезонов, лишь дважды споткнувшись о "Тоттенхэм".



"Бернли" выиграл только один из 23 последних матчей против "Сити" в чемпионате (6 ничьих, 16 поражений). С учетом всех соревнований "горожане" одержали 11 побед подряд против "бордовых" с общим счетом 40:1.



Дебютировать за "Бернли" могут Джеймс Траффорд, Зеки Амдуни, Сандер Берге и Дара О'Ши. Майкл Обафеми вне игры с травмой задней поверхности бедра.



"Сити" может бросить в бой своего новичка Йошко Гвардиола. Натан Аке решил свои проблемы со здоровьем, которые не позволили ему сыграть против "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии.