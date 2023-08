Светская хроника за пятницу

Ромелу Лукаку может заменить Харри Кейна в "Тоттенхэме". Харри Магуайр пока не дал ответа "Вест Хэму". Мойсес Кайседо хочет только в "Челси". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за пятницу.

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа близок к переходу в "Реал". (The Times)



Главный тренер "Баварии" Томас Тухель будет шокирован, если приобретение нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна сорвется. (The Telegraph)



"Тоттехнэм" может приобрести нападающего "Челси" Ромелу Лукаку в случае расставания с Кейном. (Gazzetta dello Sport)



Полузащитник "Брайтона" Мойсес Кайседо уведомил "Ливерпуль", что хочет перейти только в "Челси". (Fabrizio Romano)



"Челси" заинтересован в полузащитнике ПСЖ Марко Верратти. (Foot Mercato)



"Челси" активировал пункт в выкупе полузащитника "Лидса" Тайлера Адамса за 20 миллионов фунтов. (90min)



"Интер" вышел из переговоров по нападающему "Арсенала" Фоларину Балогану. (Calciomercato)



Полузащитник "Ливерпуля" Тиаго Алькантара не ведет переговоров с "Аль-Ахли", ране этим летом отклонив несколько предложений из Саудовской Аравии. (Fabrizio Romano)



"Лидс" отказал "Эвертону" в трансфере нападающего Вильфреда Ньонто. (Liverpool Echo)



"Вест Хэм" все еще ожидает решения защитника "Юнайтед" Харри Магуайра, компенсацию за которого в размере 30 млн. фунтов "молотобойцы" уже согласовали. (Daily Mail)



"Бешикташ" договорился с защитником "Юнайтед" Эриком Байи. (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" было сказано, что полузащитник Лукас Пакета покинет "Вест Хэм" только за 80 млн. фунтов. (Teamtalk)



"Сити" обдумывает покупку вингера "Ренна" Жереми Доку. (The Telegraph)



"Фулхэм" сделал предложение экс-вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре. (Fabrizio Romano)



Бывший голкипер "Тоттенхэм" Уго Льорис договаривается с "Лацио". (Daily Mail)



Другое



С высокой вероятностью свою предсезонное турне следующим летом "Ливерпуль" проведет в США. (Daily Mail)



Легенда "Арсенала" Тьерри Анри — фаворит на должность главного тренера молодежной сборной Франции U-21. (Daily Mail)



Бывший нападающий "Ливерпуля" Даниэль Старридж стал экспертом Sky Sports (Daily Star)