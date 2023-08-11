"Эвертон" приобрел Юссефа Шермити

"Эвертон" объявил о приобретении нападающего "Спортинга" Юссефа Шермити. Сделка оценивается в 15 миллионов фунтов.

Шермити связал свое будущее с "Эвертоном" контрактом до июня 2027 и будет выступать за команду Шона Дайча под 28-м номером.



19-летний португалец становится третьим новичком "Эвертона" в это трансферное окно после Эшли Янга и Арно Данжумы.



Шермити был принят в академию "Спортинга" в 2016 году, а за первую команду лиссабонцев дебютировал только в январе.



"Юссеф — талантливый молодой нападающий, который может добавить другое измерение нашей команде. Он все еще является подростком, который учится игре, о чем все мы должны помнить, но мы думаем, он обладает неограненным талантом и ингредиентами, чтобы стать очень хорошим игроком, и поэтому все мы довольны его переходом в "Эвертон", — сообщил Дайч.