Гвардиола призвал останавливать игровое время во время пауз, как в баскетболе

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предложил останавливать игровое время в матчах по примеру баскетбола.

"Сити" оказался в эпицентре дебатов насчет новой политики рефери по увеличению компенсированного времени после того, как пропустил ответный гол от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии на 101-й минуте.



Упомянутый матч на "Уэмбли" продлился 106 минут, однако Гвардиола видит более правильный вариант борьбы с затяжками времени.



"Если вы хотите контролировать это, то сделайте, как в баскетболе. Останавливайте часы. Почему матч длится на восемь минут дольше, а не на 12? Мы будем играть 105 или 110 минут в каждом матче. Но даже если играть дополнительные 10 минут, время все равно будет расходоваться впустую".



"Я буду защищать своих игроков. Когда у меня международный перерыв, они ездят в свои сборные. Они играют по 60-70 матчей, и у них есть только две-три недели каникул. Этого недостаточно".



"К игрокам относятся, как к числам. Это не изменится, это становится хуже".



"Многие игроки говорили мне: "Пеп, дай мне больше дней отдыха". Но я отвечал, что не могу. Нам нужно было ехать в (турне) в Азию, а клубу нужно платить нам зарплату. А затем у нас был матч за Суперкубок Англии", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.