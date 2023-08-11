Гвардиола призвал останавливать игровое время во время пауз, как в баскетболе
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предложил останавливать игровое время в матчах по примеру баскетбола.
"Сити" оказался в эпицентре дебатов насчет новой политики рефери по увеличению компенсированного времени после того, как пропустил ответный гол от "Арсенала" в матче за Суперкубок Англии на 101-й минуте.
Упомянутый матч на "Уэмбли" продлился 106 минут, однако Гвардиола видит более правильный вариант борьбы с затяжками времени.
"Если вы хотите контролировать это, то сделайте, как в баскетболе. Останавливайте часы. Почему матч длится на восемь минут дольше, а не на 12? Мы будем играть 105 или 110 минут в каждом матче. Но даже если играть дополнительные 10 минут, время все равно будет расходоваться впустую".
"Я буду защищать своих игроков. Когда у меня международный перерыв, они ездят в свои сборные. Они играют по 60-70 матчей, и у них есть только две-три недели каникул. Этого недостаточно".
"К игрокам относятся, как к числам. Это не изменится, это становится хуже".
"Многие игроки говорили мне: "Пеп, дай мне больше дней отдыха". Но я отвечал, что не могу. Нам нужно было ехать в (турне) в Азию, а клубу нужно платить нам зарплату. А затем у нас был матч за Суперкубок Англии", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.
11.08.2023 12:00
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Совсем ёбнулся лысый. Тогда вообще играть будут по 2-2.5 часа. Хорош уже гореть-то ему, пора АПЛ начинать,а не пиздить.
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https://youtu.be/eaepqQ20PpQ
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Да всем здравомыслящем понятно, что надо время останавливать, а не добавлять. Но от затяжек это не избавит в полной мере, потому что затяжками можно не только время тянуть, но и сбивать темп, когда соперник тебя постоянно атакует пытаясь отыграться.
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