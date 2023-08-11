Поуп рассказал, что перенес пять вывихов пальца за сезон

Голкипер "Ньюкасла" Ник Поуп рассказал, что перенес пять вывихов пальца руки в минувшем сезоне.

Надежная оборона стала ключом к успешному выступлению "Ньюкасла" в минувшем сезоне. Пропустив только 33 гола в 38 матчах Премьер-Лиги, "сороки" финишировали на четвертом месте и попали в Лигу Чемпионов.



Огромная заслуга в этом принадлежит 31-летнему Поупу, который пропустил лишь один матч "Ньюкасла" в Премьер-Лиге, несмотря на неоднократно поврежденный палец.



Впервые Поуп повредил свой палец, отражая пенальти в исполнении партнера по команде Мэтта Таргетта на тренировке. Окончательно решить проблему Нику удалось только с помощью операции в мае.



"Как только мы гарантировали себе попадание в Лигу Чемпионов против "Лестера" в понедельник вечером, я сразу же отправился в Уиган, где на следующий день перенес операцию. Мой палец было слишком легко вывихнуть, а это не идеально для голкипера! Поэтому мне пришлось стабилизировать его состояние. Мне своего рода укрепили его".



"Я получал вывихи четыре или пять раз на протяжении шести месяцев. Один раз это случилось на Чемпионате Мира, один — в сентябре, дважды — в паре матчей после. Каждый раз, когда я получал вывих, сустав становился слабее. Эта одна из тех ситуаций, когда становится только хуже, если ничего не предпринимать".



"Я сам не вправлял палец на место, оставляя это доктору. Если честно, я не хотел на это смотреть. Когда это случалось, я смотрел на свою руку, а затем отводил взгляд. Наверное, это не так уж хорошо для твоего здоровья!"



"Нужно отдать должное Мэтту Таргетту — он первым вывихнул мне палец на тренировке. То был пенальти, который он совершенно не должен был бить, поэтому я был не слишком доволен после этого!" — сообщил Поуп Daily Mail.