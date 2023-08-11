Уэбб: "Игроки могут винить только себя"

Глава судейского корпуса Ховард Уэбб раскритиковал игроков, которые возмутились увеличением компенсированного времени к матчам.

Как известно, с этого сезона английским рефери рекомендовано компенсировать все те минуты, на которые останавливалась игра.



На днях защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан выразил свое возмущение по этому поводу и был активно поддержан коллегами, однако Уэбб считает, что игроки сами виноваты — нечего было злоупотреблять затяжками времени.



"Да, игроки могут винить только себя — мы наблюдали тренд по снижению эффективного игрового времени год за годом, и мы наблюдали использование тактики затяжек времени в определенных ситуациях. Мы просто пытаемся сделать игру справедливее. Мы пытаемся реагировать на происходящее, чтобы вернуть игре время, которое в противном случае будет потеряно".



"Намерение бороться с затяжками времени — вроде заменяемых игроков, которые уходят через дальний край поля — призвано сделать игру справедливее и продиктовано директивами IFAB. Поэтому мы проактивно выполняем свою работу. Это для того, чтобы наказывать несправедливое и неспортивное поведение", — цитирует Уэбба Daily Express.