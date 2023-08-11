Уэбб: "Игроки могут винить только себя"
Глава судейского корпуса Ховард Уэбб раскритиковал игроков, которые возмутились увеличением компенсированного времени к матчам.
Как известно, с этого сезона английским рефери рекомендовано компенсировать все те минуты, на которые останавливалась игра.
На днях защитник "Манчестер Юнайтед" Рафаэль Варан выразил свое возмущение по этому поводу и был активно поддержан коллегами, однако Уэбб считает, что игроки сами виноваты — нечего было злоупотреблять затяжками времени.
"Да, игроки могут винить только себя — мы наблюдали тренд по снижению эффективного игрового времени год за годом, и мы наблюдали использование тактики затяжек времени в определенных ситуациях. Мы просто пытаемся сделать игру справедливее. Мы пытаемся реагировать на происходящее, чтобы вернуть игре время, которое в противном случае будет потеряно".
"Намерение бороться с затяжками времени — вроде заменяемых игроков, которые уходят через дальний край поля — призвано сделать игру справедливее и продиктовано директивами IFAB. Поэтому мы проактивно выполняем свою работу. Это для того, чтобы наказывать несправедливое и неспортивное поведение", — цитирует Уэбба Daily Express.
11.08.2023 10:00
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интересно как отреагируют телевизионщики на перспективу увеличения времени трансляции, это же будет отражаться на общем графике трансляции передач, например так будет получатся что из-за затянувшегося матча будет задерживаться трансляция другого матча который идёт следом из другого чемпионата (Франции, Италии, Испании или Германии не важно), редко какие спорт каналы транслируют только 1 чемпионат, 100% будут неудобства, матч начатый в 18:00 может закончится по факту в 20:30, если каждому тайму будут добавлять 5-10 минут. Это немного странно.
Более логический было бы ужесточение наказаний за затяжку времени, медленный аут, штрафной, угловой и т.д, давать ЖК, или вовсе отменять штрафной и назначать в обратную сторону, так это стимулировало бы команды быстро разыгрывать штрафные, угловые и вбрасывания мячей. В Англии и так всегда добавляли достаточно много, разве это пойдёт на пользу физического состояния игроков? Каждые 3 дня выходить и бегать вместо 90 как обычно, 110-115 минут? Будет резкий скачок травм. Особенно мышечных, будут страдать бёдра, икры, ахилл. Ну и на сердце так же доп нагрузка. Это же не чемпионат Италии где все ходят пешком, тут в Англии придётся пахать.
Если раньше за сезон игроки проводили на поле в среднем 3000 минут, то сейчас эта цифра будет в районе 3500, значит автоматически будет увеличение нагрузки на 20%.
Например, выдержит ли Энцо за сезон 4000 минут (АПЛ только в расчёт, 38 матчей по 105 минут в средем) ? Или скорее, насколько он будет эффективным? Что останется от его физ. формы в 25 туре? Ему еще за сборную ехать играть, а еще кубки есть, где если Челси дойдёт до финальных стадий его обязательно задействуют что бы добиться результата? Много вопросов, мало ответов.
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бред полный. Нашпиговали сезон кучей ненужных кубков (лиганаци, кубок лиги) + в лч и чм кол-во участников растет, и ясное дело игроки еле ноги волочат тк психика/здоровье не тянет.
И вместо того, чтобы убрать недокубки - сейчас будут "наказывать".
Игроки как тянули резину так и будут тянуть. Только теперь будем видеть мучения условного вулвича не 93 мин а 103 мин.
Благодаря таким "деятелям" интерес к футболу будет продолжать падать.
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пора чистое время вводить
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