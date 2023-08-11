Мерсон: "Тоттенхэм" без Кейна — команда из нижней половины"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон заявил, что в случае продажи нападающего Харри Кейна "Тоттенхэм" завершит сезон 2023/24 в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.

В данный момент Кейн находится на пороге перехода в "Баварию", и Мерсон считает, что перспективы "Тоттенхэма" без Харри крайне незавидны, но даже с Харри "шпоры" едва ли попадут в топ-4 Премьер-Лиги.



"У них нет выбора — они точно не могут себе позволить, чтобы он ушел забесплатно в следующем сезоне. Я знаю, что в Премьер-Лиге крутятся большие деньги, но нужно быть безумцем, чтобы отказаться от такого предложения".



"Попадает ли этот "Тоттенхэм" в топ-4? Я буду шокирован, если это случится. Если они удержат его, это не будет означать, что они точно попадут в топ-4 и вернутся в Лигу Чемпионов. Это не так случай".



"Кейн забил 30 голов в прошлом сезоне, и "Тоттенхэм" был ничуть не близок к топ-4. Можно пожалеть Анге Постекоглу, но его команда имеет призрачный, призрачный шанс попасть в топ-4, если Кейн останется. И они точно туда не попадут, если он уйдет. Они на 100 процентов будут командой из нижней половины, если он уйдет. Кто будет забивать голы? Они финишировали восьмыми в прошлом сезоне", — сообщил Мерсон Sky Sports.



Также Мерсон выразил недоумение, почему "Манчестер Юнайтед" не приложил больше усилий для покупки Кейна этим летом.



"Я до сих пор шокирован, что "Манчестер Юнайтед" не купил его. Я шокирован. Думаю, там он смог бы провести четыре-пять лет на хорошем уровне, и "Манчестер Юнайтед" выиграл бы Премьер-Лигу", — добавил Мерсон.