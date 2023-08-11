Гвардиола: "Будет невозможно повторить требл"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола призвал не надеяться на то, что его команда повторит требл в новом сезоне.

Сезон 2022/23 стал самым успешным в истории "Сити", который выиграл Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов.



Однако в преддверии матча первого тура Премьер-Лиги против "Бернли" в пятницу Гвардиола призвал поумерить ожидания в отношении своей команды.



"Будет невозможно сделать то, что мы сделали в прошлом сезоне. Такое случается раз в жизни. Я сказал игрокам: "Забудьте об этом. В прошлом сезоне мы покорили самую высокую гору тем, что мы сделали". Однако два дня назад мы спустились с горы, и это новое начало для нас. Будет много сложностей в процессе нового восхождения на эту гору — вот увидите".



"Наш футбол, наше поведение, наш характер будут диктовать то, как сложится этот сезон. В футболе, в спорте, предыдущие достижения остаются в сердцах, в памяти. Мы помним, как славно это было, но теперь это закончилось. Каждый сезон мы начинаем с нуля, но история говорит сама за себя — то, чего мы добились, почти невозможно повторить".



"Мы должны отдавать себе отчет об этом, и я надеюсь, наши фанаты, как и мы сами, понимают, насколько сложно это было. Поэтому мы просто должны постараться хорошо сыграть против "Бернли", затем против "Ньюкасла", а затем против "Шеффилда". Матч за матчем — не более того", — цитирует Гвардиолу The Guardian.