"Ливерпуль" согласовал покупку Кайседо за 110 млн. фунтов

"Ливерпуль" находится на пороге приобретения полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за рекордные для своего клуба 110 миллионов фунтов.

До сих пор главным претендентом на Кайседо считался "Челси". Медиа неоднократно сообщали, что Мойсес полон желания присоединиться к команде Маурисио Почеттино.



Однако за последние 24 часа многое изменилось. По информации The Athletic, "Ливерпуль" достиг договоренности с "Брайтоном" о покупке Кайседо за 110 млн. фунтов.



Предложение "Ливерпуля" оказалось выгоднее, нежели те 100 млн. фунтов, которые был готов заплатить за Кайседо "Челси", поэтому после устроенного аукциона "Брайтон" решил заключить сделку с "красными".



И хотя "Ливерпулю" все еще нужно согласовать условия личного контракта с Кайседо, это выглядит формальностью, и уже в пятницу 21-летний эквадорец должен пройти медобследование в мерсисайдском клубе.



Покупкой Кайседо "Ливерпуль" перекроет свое предыдущее достижение — трансфер защитника Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов в январе 2018.



В "Ливерпуле" Кайседо воссоединится с полузащитником Алексисом Макаллистером, который перебрался сюда из "Брайтона" ранее этим летом.