"Ливерпуль" согласовал покупку Кайседо за 110 млн. фунтов

Мойсес Кайседо "Ливерпуль" находится на пороге приобретения полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо за рекордные для своего клуба 110 миллионов фунтов.

До сих пор главным претендентом на Кайседо считался "Челси". Медиа неоднократно сообщали, что Мойсес полон желания присоединиться к команде Маурисио Почеттино.

Однако за последние 24 часа многое изменилось. По информации The Athletic, "Ливерпуль" достиг договоренности с "Брайтоном" о покупке Кайседо за 110 млн. фунтов.

Предложение "Ливерпуля" оказалось выгоднее, нежели те 100 млн. фунтов, которые был готов заплатить за Кайседо "Челси", поэтому после устроенного аукциона "Брайтон" решил заключить сделку с "красными".

И хотя "Ливерпулю" все еще нужно согласовать условия личного контракта с Кайседо, это выглядит формальностью, и уже в пятницу 21-летний эквадорец должен пройти медобследование в мерсисайдском клубе.

Покупкой Кайседо "Ливерпуль" перекроет свое предыдущее достижение — трансфер защитника Виргила Ван Дейка из "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов в январе 2018.

В "Ливерпуле" Кайседо воссоединится с полузащитником Алексисом Макаллистером, который перебрался сюда из "Брайтона" ранее этим летом.


Метки Брайтон, Кайседо, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2023 07:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 11.08.2023 07:11 # takernotagiver
    Клопп копирует схемку Пепа с Артетой с универсальным цопом, подменчющим цз при развитии атаки. Поэтому и бросил такие деньги.

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  2. takernotagiver 11.08.2023 07:09 # takernotagiver
    Кайседо к братишке Макалистеру переходит) Накой ляд ему к Кукурелле идти?)

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  3. suddenly 11.08.2023 07:08 # suddenly
    Нормально так Челси развёл Ливерпуль на такую трату.

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  4. felix-the-cat 11.08.2023 07:06 # felix-the-cat
    Петушастер Скайдримс Наркот вставайте в ряд ахахахахаа будете щас глотать петушки орууу

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