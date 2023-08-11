Кейн сказал "да" "Баварии"

Харри Кейн Отвергнув сомнения, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все же решился перейти в "Баварию".

Напомним, в четверг стало известно, что "Тоттенхэм" принял предложение "Баварии" свыше 100 миллионов евро (86.4 млн. фунтов) о покупке Кейна.

Позже днем авторитетное издание Sky Sports сообщило, что Кейн испытывает большие сомнения насчет переезда в Мюнхен и, скорее всего, останется в Лондоне.

Все это время "Бавария" поддерживала диалог с "Тоттенхэмом" и самим Кейном, и в конце концов капитан сборной Англии ответил чемпионам Бундеслиги согласием, утверждает The Athletic.

Теперь Кейн ждет зеленого света от "Тоттенхэма", чтобы отправиться в Германию на медобследование. Если верить The Telegraph, соответствующее разрешение у Харри уже есть. В "Баварии" 30-летнего нападающего ждет роскошный контракт до 2027 года с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.

"Тоттенхэм" был вынужден принять предложение "Баварии", чтобы не потерять Кейна бесплатно и исключить переход Харри к кому-либо из конкурентов по Премьер-Лиге следующим летом.

Кейн покинет "Тоттенхэм" лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 280 голов в 435 матчах. Покупкой Харри "Бавария", наконец, восполнит ту пустоту, которая образовалась после ухода Роберта Левандовски в "Барселону" прошлым летом.

Трансфер Кейна также будет означать, что "Тоттенхэму" потребуется другой нападающий. Одной из целей "шпор" считается валлиец Бреннан Джонсон из "Ноттингем Форест".


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.08.2023 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1429

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 11.08.2023 07:13 # takernotagiver
    У Вагифа много обуви в гардеробе. Щас быстро переобуется)

    (ответить)

  2. alatse 11.08.2023 07:05 # alatse
    Ждем сериал на нетфликсе на 10 сезонов про этот развод, с участием аналитиков Wallstreet, всех одноклубников и чернокожей няни Гарии с первого дет сада

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  3. takernotagiver 11.08.2023 06:58 # takernotagiver
    Обоссали нонейма)
    _____________
    10.08.2023 19:46 #
    eberechieze

    Хуесосным шалавам с нетрадиционной красной части Лондона никогда не понять таких мувов, ваши Анри с Ван Перси хуй на вас клали

    (ответить)

  4. takernotagiver 11.08.2023 06:55 # takernotagiver
    Кейн наконец трофеи начнёт выигрывать. Рад, что он освобождён от "шерстяного" рабства)

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  5. pozitiv4ik 11.08.2023 06:51 # pozitiv4ik
    Скавзерские братишки угнали за 1 день точнее ночь главную цель чавси
    Ну это правда сильно

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  6. felix-the-cat 11.08.2023 06:46 # felix-the-cat
    Пенсы просыпайтесь мы ссать хотим орууууу

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  7. armyanoyeb77 11.08.2023 06:42 # armyanoyeb77
    Пизда курам

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  8. felix-the-cat 11.08.2023 06:39 # felix-the-cat
    Вагиф го пост какой Леви топ продал деревяшку за такую сумму ору

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  9. burnley 11.08.2023 06:33 # burnley
    Изи перехват за 125 лямов, угу.

    Но игрок то просто ахуенный это тоже признать нужно.

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  10. takernotagiver 11.08.2023 06:33 # takernotagiver
    Это был тяжёлый выбор. Но трофеи оказались сильнее "шерстяной" любви)

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  11. bangladesh 11.08.2023 06:21 # bangladesh
    че там по Кайседо? должен состояться изи перехват.

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  12. takernotagiver 11.08.2023 06:06 # takernotagiver
    Ухахахахах
    _________
    10.08.2023 14:09 #
    slavaukraine

    Кейн не перейдет в Баварию, успокойтесь братишки на админах.

    (ответить)

  13. bangladesh 11.08.2023 06:04 # bangladesh
    Ахахахахах как невесту жениху))) ох хорош Михуил.

    (ответить)

  14. suddenly 11.08.2023 06:04 # suddenly
    http://fapl.ru/posts/102077/?c=1#c7819126

    10.08.2023 19:19 #
    vagifspurs

    Великий капитан, великий игрок, великий бомбардир. Спасибо Харри, ты пример настоящего мужчины который ни смотря ни на что веришь в свой любимый клуб!

    (ответить)

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