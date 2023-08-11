Кейн сказал "да" "Баварии"

Отвергнув сомнения, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все же решился перейти в "Баварию".

Напомним, в четверг стало известно, что "Тоттенхэм" принял предложение "Баварии" свыше 100 миллионов евро (86.4 млн. фунтов) о покупке Кейна.



Позже днем авторитетное издание Sky Sports сообщило, что Кейн испытывает большие сомнения насчет переезда в Мюнхен и, скорее всего, останется в Лондоне.



Все это время "Бавария" поддерживала диалог с "Тоттенхэмом" и самим Кейном, и в конце концов капитан сборной Англии ответил чемпионам Бундеслиги согласием, утверждает The Athletic.



Теперь Кейн ждет зеленого света от "Тоттенхэма", чтобы отправиться в Германию на медобследование. Если верить The Telegraph, соответствующее разрешение у Харри уже есть. В "Баварии" 30-летнего нападающего ждет роскошный контракт до 2027 года с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.



"Тоттенхэм" был вынужден принять предложение "Баварии", чтобы не потерять Кейна бесплатно и исключить переход Харри к кому-либо из конкурентов по Премьер-Лиге следующим летом.



Кейн покинет "Тоттенхэм" лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 280 голов в 435 матчах. Покупкой Харри "Бавария", наконец, восполнит ту пустоту, которая образовалась после ухода Роберта Левандовски в "Барселону" прошлым летом.



Трансфер Кейна также будет означать, что "Тоттенхэму" потребуется другой нападающий. Одной из целей "шпор" считается валлиец Бреннан Джонсон из "Ноттингем Форест".