Кейн сказал "да" "Баварии"
Отвергнув сомнения, нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн все же решился перейти в "Баварию".
Напомним, в четверг стало известно, что "Тоттенхэм" принял предложение "Баварии" свыше 100 миллионов евро (86.4 млн. фунтов) о покупке Кейна.
Позже днем авторитетное издание Sky Sports сообщило, что Кейн испытывает большие сомнения насчет переезда в Мюнхен и, скорее всего, останется в Лондоне.
Все это время "Бавария" поддерживала диалог с "Тоттенхэмом" и самим Кейном, и в конце концов капитан сборной Англии ответил чемпионам Бундеслиги согласием, утверждает The Athletic.
Теперь Кейн ждет зеленого света от "Тоттенхэма", чтобы отправиться в Германию на медобследование. Если верить The Telegraph, соответствующее разрешение у Харри уже есть. В "Баварии" 30-летнего нападающего ждет роскошный контракт до 2027 года с зарплатой в 400,000 фунтов в неделю.
"Тоттенхэм" был вынужден принять предложение "Баварии", чтобы не потерять Кейна бесплатно и исключить переход Харри к кому-либо из конкурентов по Премьер-Лиге следующим летом.
Кейн покинет "Тоттенхэм" лучшим бомбардиром в истории клуба, забив 280 голов в 435 матчах. Покупкой Харри "Бавария", наконец, восполнит ту пустоту, которая образовалась после ухода Роберта Левандовски в "Барселону" прошлым летом.
Трансфер Кейна также будет означать, что "Тоттенхэму" потребуется другой нападающий. Одной из целей "шпор" считается валлиец Бреннан Джонсон из "Ноттингем Форест".
11.08.2023 06:00
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Последние комментарии:
У Вагифа много обуви в гардеробе. Щас быстро переобуется)
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Ждем сериал на нетфликсе на 10 сезонов про этот развод, с участием аналитиков Wallstreet, всех одноклубников и чернокожей няни Гарии с первого дет сада
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Обоссали нонейма)
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10.08.2023 19:46 #
eberechieze
Хуесосным шалавам с нетрадиционной красной части Лондона никогда не понять таких мувов, ваши Анри с Ван Перси хуй на вас клали
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Кейн наконец трофеи начнёт выигрывать. Рад, что он освобождён от "шерстяного" рабства)
(ответить)
Скавзерские братишки угнали за 1 день точнее ночь главную цель чавси
Ну это правда сильно
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Пенсы просыпайтесь мы ссать хотим орууууу
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Пизда курам
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Вагиф го пост какой Леви топ продал деревяшку за такую сумму ору
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Изи перехват за 125 лямов, угу.
Но игрок то просто ахуенный это тоже признать нужно.
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Это был тяжёлый выбор. Но трофеи оказались сильнее "шерстяной" любви)
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че там по Кайседо? должен состояться изи перехват.
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Ухахахахах
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10.08.2023 14:09 #
slavaukraine
Кейн не перейдет в Баварию, успокойтесь братишки на админах.
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Ахахахахах как невесту жениху))) ох хорош Михуил.
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http://fapl.ru/posts/102077/?c=1#c7819126
10.08.2023 19:19 #
vagifspurs
Великий капитан, великий игрок, великий бомбардир. Спасибо Харри, ты пример настоящего мужчины который ни смотря ни на что веришь в свой любимый клуб!
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