"Борнмут" купил Макса Ааронса у "Норвича"
"Борнмут" объявил о приобретении крайнего защитника "Норвича" Макса Ааронса. Сделка оценивается в 12 миллионов фунтов.
Как и купленный ранее днем Алекс Скотт из "Бристоль Сити", 23-летний Ааронс заключил с "Борнмутом" долгосрочный контракт.
За свои пять сезонов в профессиональном футболе Макс сыграл свыше 200 матчей в рамках Премьер-Лиги и Чемпионшипа.
В минувшем сезоне Ааронс пропустил только один матч "Норвича" в Чемпионшипе, а ранее этим летом выиграл с молодежной сборной Англии Чемпионат Европы U-21.
В прошлом Ааронса неоднократно сватали в большие клубы, включая "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэм", "Атлетико", "Барселону", "Баварию" и дортмундскую "Боруссию", однако Макс решился покинуть родной "Норвич" только сейчас.
"Это игрок превосходно подходит для нашей системы, учитывая свои физические атрибуты и техническое мастерство, что пойдет на пользу команде и нашему стилю игры".
"Мы предвкушаем совместную работу с ним и не сомневаемся, что Макс станет отличным дополнением к команде", — сообщил исполнительный директор "вишенок" Нил Блэйк.
11.08.2023 00:05
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