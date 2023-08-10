"Челси" отправил Слонину в аренду, Кепа может уйти следом

"Челси" отправил Габриэля Слонину в бельгийский "Эйпен" и получил предложение по другому своему голкиперу в лице Кепы Аррисабалаги.

Слонина, купленный у "Чикаго Файр", еще прошлым летом, до сих пор не дебютировал за "Челси", однако на "Стэмфорд Бридж" возлагают большие надежды на 19-летнего американца.



В сезоне 2023/24 Слонина будет набираться опыта в "Эйпене", который минувшую кампанию завершил на четвертом с конца месте в бельгийской лиге.



Также "Челси" может вскоре попрощаться с Кепой, предложение по аренде которого с опцией выкупа сделала "Бавария", сообщает Sky Sport Germany.



Кепу сватают и в "Реал", чей первый номер Тибо Куртуа надорвал крестообразные связки колена, однако испанский гранд, вероятно, остановится на варианте с приглашением бывшего голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.