"Юнайтед" потерял Хитона на несколько недель

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон пропустит первые недели нового сезона с травмой.

В официальном заявлении "Юнайтед" готовится, что Хитон получил свою травму на тренировке. Доктора еще не поставили окончательный диагноз, но срок восстановления Тома пойдет на недели.



Потеря 37-летнего англичанина оставляет первого номера "Юнайтед" Андре Онана практически без страховки, потому что Дин Хендерсон сам восстанавливается после травмы бедра и все еще может покинуть клуб в это трансферное окно.



Обратиться к молодежи главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг тоже не может, потому что Натан Бишоп был продан в "Сандерленд" на прошлой неделе, Матей Ковач направляется в "Байер", а Радек Витек получил травму колена.