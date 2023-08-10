"Юнайтед" потерял Хитона на несколько недель
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Том Хитон пропустит первые недели нового сезона с травмой.
В официальном заявлении "Юнайтед" готовится, что Хитон получил свою травму на тренировке. Доктора еще не поставили окончательный диагноз, но срок восстановления Тома пойдет на недели.
Потеря 37-летнего англичанина оставляет первого номера "Юнайтед" Андре Онана практически без страховки, потому что Дин Хендерсон сам восстанавливается после травмы бедра и все еще может покинуть клуб в это трансферное окно.
Обратиться к молодежи главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг тоже не может, потому что Натан Бишоп был продан в "Сандерленд" на прошлой неделе, Матей Ковач направляется в "Байер", а Радек Витек получил травму колена.
10.08.2023 22:00
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Де Хеа пока свободный агент)
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