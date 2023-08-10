"Галатасарай" и "Фенербахче" хотят Фреда

Турецкие гранды "Галатасарай" и "Фенербахче" заинтересованы в полузащитнике "Манчестер Юнайтед" Фреде.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не отводит Фреду какой-либо значимой роли на новый сезон и с радостью избавится от 30-летнего бразильца для пополнения своего трансферного бюджета.



К продаже Фреда "Юнайтед" также подталкивает то обстоятельство, что от контракта экс-игрока "Шахтера" остается только один год.



По информации BBC, на Фреда претендуют "Галатасарай" и "Фенербахче", а также "Фулхэм", однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что "Фенербахче" выигрывает борьбу за игрока и уже согласовал сделку стоимостью 13 миллионов фунтов.



Добавим, в минувшем сезоне Фред провел 56 матчей и забил шесть голов за "Юнайтед", чем помог команде Тен Хага финишировать на третьем месте в Премьер-Лиге и завоевать Кубок Лиги.