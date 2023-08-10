"Борнмут" купил Алекса Скотта за 25 млн. фунтов

"Борнмут" объявил о приобретении полузащитника "Бристоль Сити" Алекса Скотта за 25 миллионов фунтов.

Согласно появившимся накануне слухам, Скотт едва ли не покинул медобследование в "Лидсе", когда ему поступило предложение "Борнмута".



19-летний англичанин предпочел выступать в Премьер-Лиге, нежели в Чемпионшипе, сегодня заключив долгосрочный контракт с "Борнмутом".



В своем юном возрасте Скотт сыграл уже почти 100 матчей на профессиональном уровне. В минувшем сезоне Алекс вошел в символическую сборную Чемпионшипа, а также был признан лучшим молодым игроком во втором дивизионе английского футбола.



"Мы рады приветствовать Алекса в клубе, он один из самых ярких молодых игроков в Европе. В столь юном возрасте он уже обладает внушительным опытом, а также у него очень сильная техника и действительно хорошие футбольные мозги".



"Алекс идеально нам подходит, и мы в восторге от того, что он продолжит свое развитие под наблюдением Андони (Ираолы)", — сообщил исполнительный директор "вишенок" Нил Блэйк.