МЮ заплатит 6 млн. фунтов Магуайру, чтоб тот ушел
"Манчестер Юнайтед" заплатит 6 миллионов фунтов защитнику Харри Магуайру, чтобы тот ушел в "Вест Хэм".
Ранее на текущей неделе "Юнайтед" принял предложение "Вест Хэма" в 30 млн. фунтов о покупке Магуайра.
Нюанс в том, что в Манчестере у Харри остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю, и для "молотобойцев" это чересчур.
Чтобы сгладить понижение зарплаты в связи с переездом в Лондон "Юнайтед" выразил готовность единоразово заплатить Магуайру 6 млн. фунтов, и Харри это предложение принял, утверждает The Sun.
Ожидается, что в "Вест Хэме" 30-летний англичанин будет получать 120,000 фунтов в неделю. В данный момент сделка находится на пороге заключения.
10.08.2023 18:00
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Последние комментарии:
Дурацкий вх блет!
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такое ощущение, что Магвайр развел и МЮ, и ВХЮ..)
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Что там курят в Вэстхеме
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Бедный Вест Хэм...
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