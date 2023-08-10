МЮ заплатит 6 млн. фунтов Магуайру, чтоб тот ушел

Харри Магуайр "Манчестер Юнайтед" заплатит 6 миллионов фунтов защитнику Харри Магуайру, чтобы тот ушел в "Вест Хэм".

Ранее на текущей неделе "Юнайтед" принял предложение "Вест Хэма" в 30 млн. фунтов о покупке Магуайра.

Нюанс в том, что в Манчестере у Харри остается еще два года по контракту с зарплатой в 190,000 фунтов в неделю, и для "молотобойцев" это чересчур.

Чтобы сгладить понижение зарплаты в связи с переездом в Лондон "Юнайтед" выразил готовность единоразово заплатить Магуайру 6 млн. фунтов, и Харри это предложение принял, утверждает The Sun.

Ожидается, что в "Вест Хэме" 30-летний англичанин будет получать 120,000 фунтов в неделю. В данный момент сделка находится на пороге заключения.


Метки Вест Хэм, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 1029

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. gerrard08 10.08.2023 18:56 # gerrard08
    Дурацкий вх блет!

    (ответить)

  2. danilych89 10.08.2023 18:50 # danilych89
    такое ощущение, что Магвайр развел и МЮ, и ВХЮ..)

    (ответить)

  3. ataman 10.08.2023 18:29 # ataman
    Что там курят в Вэстхеме

    (ответить)

  4. suddenly 10.08.2023 18:04 # suddenly
    Бедный Вест Хэм...

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: