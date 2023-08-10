"Ливерпуль" сделал запрос насчет Кайседо
"Ливерпуль" установил контакт с "Брайтоном" насчет приобретения полузащитника Мойсеса Кайседо.
Только минувшей ночью стало известно, что "Челси" совершил прорыв в переговорах с "Брайтоном" по Кайседо, хотя компромисс пока не достигнут.
А сейчас Sky Sports сообщает, что свой интерес к Кайседо оформил в нечто конкретное "Ливерпуль". "Красные" сделали запрос насчет Мойсеса, но пока не выдвигали свое предложение.
По информации источника, интерес к Кайседо также сохраняет "Бавария", но сердце самого Мойсеса тяготеет к "Челси". 21-летний эквадорец решительно настроен покинуть "Брайтон", и это может случиться уже в ближайший уикенд.
При этом "Брайтон" по-прежнему рассчитывает выручить за Кайседо близкую к 100 миллионам фунтов сумму.
10.08.2023 16:00
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Такие деньги за ноунейма только лохи из чорли будут платить.
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просто пытаются сорвать трансфер перед очной встречей, чмошники портовые
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Генри за 1 фунт удавится , 100М смехота
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Зачем делать запрос на то, что и так понятно))) Типо для ливера будет другая цена??
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100 тонн за Кайседо, у ливерных босяков таких денег отродясь не было... пуки просто пиарятся, имитация борьбы в кругу топов и мы топы...
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Это будет неистово орно
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Картонка такие забавные. Ну типа тоже борятся за топ игроков и якобы ни разу не середняк, да да
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Там Мэт Лоу спец по членсам написал, что предложение перебили пенсов, а пенсы в ответ Сауту сделали предложение, но имхо, оба днаря нахуй не нужны
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Нах не нужен за такие деньги и с такими выебонами.
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