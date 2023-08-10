"Ливерпуль" сделал запрос насчет Кайседо

Мойсес Кайседо "Ливерпуль" установил контакт с "Брайтоном" насчет приобретения полузащитника Мойсеса Кайседо.

Только минувшей ночью стало известно, что "Челси" совершил прорыв в переговорах с "Брайтоном" по Кайседо, хотя компромисс пока не достигнут.

А сейчас Sky Sports сообщает, что свой интерес к Кайседо оформил в нечто конкретное "Ливерпуль". "Красные" сделали запрос насчет Мойсеса, но пока не выдвигали свое предложение.

По информации источника, интерес к Кайседо также сохраняет "Бавария", но сердце самого Мойсеса тяготеет к "Челси". 21-летний эквадорец решительно настроен покинуть "Брайтон", и это может случиться уже в ближайший уикенд.

При этом "Брайтон" по-прежнему рассчитывает выручить за Кайседо близкую к 100 миллионам фунтов сумму.


Метки Брайтон, Кайседо, Ливерпуль, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2023 16:00

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  1. liverpo0ol 10.08.2023 16:54 # liverpo0ol
    Такие деньги за ноунейма только лохи из чорли будут платить.

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  2. farot 10.08.2023 16:37 # farot
    просто пытаются сорвать трансфер перед очной встречей, чмошники портовые

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  3. vals1702 10.08.2023 16:35 # vals1702
    Генри за 1 фунт удавится , 100М смехота

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  4. makeewadim 10.08.2023 16:34 # makeewadim
    Зачем делать запрос на то, что и так понятно))) Типо для ливера будет другая цена??

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  5. kojan 10.08.2023 16:26 # kojan
    100 тонн за Кайседо, у ливерных босяков таких денег отродясь не было... пуки просто пиарятся, имитация борьбы в кругу топов и мы топы...

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  6. iq 10.08.2023 16:16 # iq
    Это будет неистово орно

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  7. division 10.08.2023 16:15 # division
    Картонка такие забавные. Ну типа тоже борятся за топ игроков и якобы ни разу не середняк, да да

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  8. felix-the-cat 10.08.2023 16:15 # felix-the-cat
    Там Мэт Лоу спец по членсам написал, что предложение перебили пенсов, а пенсы в ответ Сауту сделали предложение, но имхо, оба днаря нахуй не нужны

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  9. sausage 10.08.2023 16:11 # sausage
    Нах не нужен за такие деньги и с такими выебонами.

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