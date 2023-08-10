"Ливерпуль" сделал запрос насчет Кайседо

"Ливерпуль" установил контакт с "Брайтоном" насчет приобретения полузащитника Мойсеса Кайседо.

Только минувшей ночью стало известно, что "Челси" совершил прорыв в переговорах с "Брайтоном" по Кайседо, хотя компромисс пока не достигнут.



А сейчас Sky Sports сообщает, что свой интерес к Кайседо оформил в нечто конкретное "Ливерпуль". "Красные" сделали запрос насчет Мойсеса, но пока не выдвигали свое предложение.



По информации источника, интерес к Кайседо также сохраняет "Бавария", но сердце самого Мойсеса тяготеет к "Челси". 21-летний эквадорец решительно настроен покинуть "Брайтон", и это может случиться уже в ближайший уикенд.



При этом "Брайтон" по-прежнему рассчитывает выручить за Кайседо близкую к 100 миллионам фунтов сумму.