"Вест Хэм" купил Эдсона Альвареса

"Вест Хэм" совершил свое первое приобретение этим летом, оформив переход полузащитника Эдсона Альвареса из "Аякса" за 35.4 млн. фунтов.

Альварес заключил с "Вест Хэмом" контракт до июня 2028, и "молотобойцы" утверждают, что в борьбе за Эдсона опередили ряд других больших европейских клубов.



"Аякс" в свою очередь раскрывает трансферную стоимость Альвареса. Клуб из Амстердама гарантированно получит за Эдсона 32.8 млн. фунтов, а еще 2.6 млн. фунтов предусмотрены в виде бонусов.



Альварес выступал за "Аякс" с 2019 года, в течение этого времени выиграв два титула Эредивизии и Кубок Голландии. За сборную Мексики 25-летний полузащитник провел 69 матчей.



"Я очень рад и горд быть здесь. Оказаться здесь в Лондоне и увидеть Лондонский стадион — это удивительно. Не могу дождаться, когда сыграю здесь перед фанатами "Вест Хэма".



"Это очень эмоциональный момент в моей карьере. Перейти в клуб вроде "Вест Хэма" — это мечта для меня и моей семьи".



"Премьер-Лига — особенная лига, лучшая лига в мире, и я думаю, мой стиль подходит для нее. Теперь на мне лежит ответственность за "Вест Хэм" и семью "Вест Хэма", и я буду отдавать абсолютно все ради этой футболки", — сообщил новый 19-й номер "молотобойцев".



