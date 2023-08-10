Фердинанд призвал FA останавливать матчи, если игроков оскорбляют на расовой почве

Бывший защитник "Вест Хэма" и КПР Антон Фердинанд призвал FA останавливать матчи, если игроки подвергаются расистским оскорблениям.

По словам Фердинанда, недавно у него состоялся разговор на эту тему с исполнительным директором FA Марком Баллингемом.



Антон чувствует, что игроков будут оскорблять еще больше, если они возьмут инициативу в свои руки и сами решат уйти с поля. Совсем другое дело, если такие решения будут принимать футбольные власти.



"У меня состоялся открытый разговор с ним (Баллингемом). Это в их руках. Я пришел к нему, чтобы выразить позицию игроков. Меня оскорбляли на расовой почве более одного раза на футбольном поле. Когда игрока оскорбляют на расовой почве, мы не уходим с поля. Не нам это решать. Нам платят, чтобы мы выиграли. Процесс мышления здесь следующий: "Если я уйду с поля, соперник победит. Я один из лучших игроков, и они хотят, чтобы я ушел. Тогда они победили".



"Я не говорю, что это правильно. Просто так устроены мы, футболисты. Решение уйти с поля не может приниматься только игроком. Если бы в раздевалке на "Уэмбли" Гарет Саутгейт спросил, кто хочет уйти с поля, я бы не поднял свою руку, потому что я знаю, что будет дальше. Вы, парни (медиа), все равно узнаете, кто не захотел выйти на поле, и что случится с этим игроком? Его будут оскорблять".



"А теперь представьте, что в раздевалку зайдет Марк Баллингем и скажем: "Гарет, игроки не выйдут на поле, а FA сделает заявление и снимет ответственность с игроков". Вот тогда мы увидим изменения", — сообщил Фердинанд The Guardian.