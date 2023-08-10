Премьер-Лига может отказаться от зимнего перерыва

Исполнительный директор Премьер-Лиги Ричард Мастерс заявил, что английское первенство может отказаться от зимнего перерыва.

Еще в 2018 году Премьер-Лига ввела зимний перерыв — каждая команда получает две недели отдыха посреди сезона, чтобы помочь игрокам справиться с физической нагрузкой.



Однако расширение количества участников Чемпионата Мира и изменение формата Лиги Чемпионов заставляют Премьер-Лигу и другие европейские лиги задуматься о том, чтобы убрать зимние каникулы.



"Это одна из вещей, которые мы обсуждаем с FA и Футбольной Лигой. Мы хотим, чтобы Премьер-Лига, большие кубковые соревнования и Футбольная Лига процветали, а это требует корректировок".



"Это будет последний сезон с привычным календарем международных матчей, когда Премьер-Лига стартует в определенный уикенд, у финала Кубка Англии свой уикенд, затем финал Лиги Чемпионов, а также есть перерыв посреди сезона".



"Многое изменится из-за дополнительных дат для европейских матчей. Мы также очень хорошо осознаем изменения в соревнованиях ФИФА. Чемпионат Мира расширяется, добавится дополнительный матч на групповом этапе. Это неминуемо займет больше места в календаре".



"Естественно, игроки и профсоюз очень громко выражают свои мнения сейчас".



"Что касается точки зрения лиг, то Европейские лиги и Форум мировых лиг заняли очень четкую позицию: нужно провести форум и обсудить влияние региональных и глобальных решений на календарь".



"Ведется очень большой диалог с УЕФА и очень маленький с ФИФА", — цитирует Мастерса The Independent.