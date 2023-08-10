Менди собирается отсудить у "Сити" 10 млн. фунтов

Защитник Бенжамен Менди собирается отсудить у своего бывшего клуба "Манчестер Сити" 10 миллионов фунтов.

В прошлом месяце Менди был оправдан по резонансному делу об изнасилованиях и домогательствах, после чего Бенжамен поспешил вернуться в футбол.



Контракт Менди с "Сити" истек в конце июня, поэтому 29-летний француз свободным агентом перешел в "Лорьян".



Параллельно с этим Менди пытается решить свои финансовые проблемы. Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании требует признать Бенжамена банкротом за долги почти на 800,000 фунтов.



Как сообщает The Guardian, претензии Менди к "Сити" заключаются в том, что Бенжамен перестал получать зарплату с сентября 2021. Свой ущерб защитник оценивает в 9-10 млн. фунтов.



В данный момент Менди также пытается продать свой дом в Чешире за 5 млн. фунтов, чтобы оплатить услуги юристов.