Менди собирается отсудить у "Сити" 10 млн. фунтов

Бенжамен Менди Защитник Бенжамен Менди собирается отсудить у своего бывшего клуба "Манчестер Сити" 10 миллионов фунтов.

В прошлом месяце Менди был оправдан по резонансному делу об изнасилованиях и домогательствах, после чего Бенжамен поспешил вернуться в футбол.

Контракт Менди с "Сити" истек в конце июня, поэтому 29-летний француз свободным агентом перешел в "Лорьян".

Параллельно с этим Менди пытается решить свои финансовые проблемы. Управление по налоговым и таможенным сборам Великобритании требует признать Бенжамена банкротом за долги почти на 800,000 фунтов.

Как сообщает The Guardian, претензии Менди к "Сити" заключаются в том, что Бенжамен перестал получать зарплату с сентября 2021. Свой ущерб защитник оценивает в 9-10 млн. фунтов.

В данный момент Менди также пытается продать свой дом в Чешире за 5 млн. фунтов, чтобы оплатить услуги юристов.


Метки Лорьян, Манчестер Сити, Менди, финансы

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2023 11:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 10.08.2023 11:55 # sausage
    Сколько он там изнасиловал? И всё ему мало, хочет ещё и Сити на кукан насадить.
    А вообще суки конечно. С хуя ли зп не платили? Где деньги? Где БЛМ наконец, чёрт возьми?!

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  2. suddenly 10.08.2023 11:34 # suddenly
    Король?

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  3. farot 10.08.2023 11:12 # farot
    оправдание, конечно, заебись, но шмары не собираются оплачивать ущерб за клевету?

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  4. puhovik-vengera 10.08.2023 11:10 # puhovik-vengera
    А где эти футболеры которые поддержали менди после оправдания? Пусть скидываются на помощь

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