"Вест Хэм" вступил в борьбу за Балогана

"Вест Хэм" вступил в борьбу за нападающего "Арсенала" и сборной США Фоларина Балогана.

На протяжении последних недель 22-летнего Балогана связывали с переходом в "Интер", однако итальянский клуб не может позволить себе заплатить те 50 миллионов фунтов, в которые "Арсенал" оценивает Фоларина.



По информации The Independent, теперь главными претендентами на Балогана являются "Вест Хэм" и "Монако", причем у "молотобойцев" есть преимущество.



Изначально сам Балоган был настроен на переход в "Интер", но раз этот трансфер невозможен, Фоларин находит возможность остаться в Премьер-Лиге более привлекательной, нежели вернуться во французскую Лигу 1, где он проявил себя с лучшей стороны за сезон аренды в "Реймсе".



В минувшем сезоне Балоган забил 21 гол за "Реймс" — только Килиан Мбаппе, Александр Лакасетт и Джонатан Дэвид отличились во Франции больше.



Сценарий, при котором Балоган получит шанс в "Арсенале", выглядит крайне маловероятным — "канонирам" нужно совершить минимум одну крупную продажу, чтобы сбалансировать свои дорогостоящие покупки этим летом.