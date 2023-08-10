Фанаты "Ювентуса" выступили против перехода Лукаку

Фанаты "Ювентуса" дали ясно понять своему клубу, что не хотят видеть нападающего "Челси" Ромелу Лукаку в Турине.

Как известно, 30-летнему Лукаку нет места в планах главного тренера "Челси" Маурисио Почеттино, и к новому сезону Ромелу готовится отдельно от первой команды "синих".



Рассорившись с "Интером", где он провел сезон 2022/23 на правах аренды, Лукаку нашел для себя другой вариант в Серии А и уже согласовал трехлетний контракт с "Ювентусом".



"Ювентус" готов обменять Лукаку на своего нападающего Душана Влаховича с доплатой со стороны "Челси" в размере 40 миллионов евро (34.5 млн. фунтов).



"Челси" остро нуждается в нападающем ввиду тяжелой травмы Кристофера Нкунку, но считает названную "Ювентусом" доплату завышенной.



А теперь указанный обмен был дополнительно поставлен под вопрос, потому что фанаты "Ювентуса" явно выразили свое отношение к Лукаку после тренировочного матча своей команды против "Ювентус Next Gen" в среду.



"Мы не хотим Лукаку!" — яростно скандируют высыпавшие на футбольное поле фанаты "Ювентуса".



Перед этим ультрас "Ювертуса" из группировки Curva Sud выставили перед стадионом своего клуба огромный баннер с надписью: "Лукаку, оставайся в Милане, у нас уже есть второй голкипер".



Трансферный гуру Фабрицио Романо добавляет, что в данный момент "Челси" поставил на паузу переговоры по обмену Лукаку на Влаховича и рассматривает другие варианты. Ромелу сможет уехать в Саудовскую Аравию в сентябре, если до конца лета не найдет себе пристанище в Европе.



