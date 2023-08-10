"Челси" предложил 48 млн. фунтов за Лавиа

"Саутгемптон" получил предложение в 48 миллионов фунтов от "Челси" о покупке полузащитника Ромео Лавиа.

К настоящему момент "Саутгемптон" отклонил все три предложения "Ливерпуля" по Лавиа, причем последнее из них составило 45 или 46 млн. фунтов.



Теперь над "Ливерпулем" нависла угроза упустить свою важную трансферную цель, с помощью которой "красные" надеялись восполнить потерю Джордана Хендерсона и Фабиньо.



По информации The Athletic, в среду вечером свое предложение насчет Лавиа направил "Челси". Правда, оно тоже не дотягивает до тех 50 млн. фунтов, в которые "Саутгемптон" оценивает 19-летнего бельгийца.



"Ливерпуль" очень осторожно настроен в отношении Лавиа, который провел 29 матчей в своем единственном сезоне за вылетевший из Премьер-Лиги "Саутгемптон", а также продолжительное время отсутствовал с травмой задней поверхности бедра. Эта осторожность дает возможность "Челси" перехватить игрока, несмотря на то, что "синие" также близки к покупке Мойсеса Кайседо из "Брайтона".