"Челси" совершил прорыв в переговорах по Кайседо

"Челси" совершил прорыв в переговорах о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо и надеется оформить сделку до старта нового сезона.

Некоторое время переговоры по Кайседо находились в тупике, потому что "Челси" был готов заплатить за Мойсеса не более 80 миллионов фунтов, а "Брайтон" был согласен только на 100 млн. фунтов.



Однако сейчас два клуба сумели приблизиться к компромиссу. По информации The Independent, "Брайтон" может получить за Кайседо 90 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы. Еще 10 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.



Сам Кайседо давно оповестил "Брайтон" о своем желании отправиться в "Челси". Мойсес даже пропустил предсезонный матч против "Райо Вальекано" в минувшее воскресенье и не явился на тренировку в понедельник.



"Челси" надеется оформить сделку в срок, чтобы 21-летний эквадорец смог сыграть за команду Маурисио Почеттино в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.