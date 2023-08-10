"Челси" совершил прорыв в переговорах по Кайседо
"Челси" совершил прорыв в переговорах о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо и надеется оформить сделку до старта нового сезона.
Некоторое время переговоры по Кайседо находились в тупике, потому что "Челси" был готов заплатить за Мойсеса не более 80 миллионов фунтов, а "Брайтон" был согласен только на 100 млн. фунтов.
Однако сейчас два клуба сумели приблизиться к компромиссу. По информации The Independent, "Брайтон" может получить за Кайседо 90 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы. Еще 10 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.
Сам Кайседо давно оповестил "Брайтон" о своем желании отправиться в "Челси". Мойсес даже пропустил предсезонный матч против "Райо Вальекано" в минувшее воскресенье и не явился на тренировку в понедельник.
"Челси" надеется оформить сделку в срок, чтобы 21-летний эквадорец смог сыграть за команду Маурисио Почеттино в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.
10.08.2023 06:00
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За черного ноунейма 100кк, очередной развод.
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что мешало еще месяц назад этот прорыв сделать?
Дебилы 6ля
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хуйя чупсе черношопики
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Прорыв или рывок?
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