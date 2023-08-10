"Челси" совершил прорыв в переговорах по Кайседо

Мойсес Кайседо "Челси" совершил прорыв в переговорах о покупке полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо и надеется оформить сделку до старта нового сезона.

Некоторое время переговоры по Кайседо находились в тупике, потому что "Челси" был готов заплатить за Мойсеса не более 80 миллионов фунтов, а "Брайтон" был согласен только на 100 млн. фунтов.

Однако сейчас два клуба сумели приблизиться к компромиссу. По информации The Independent, "Брайтон" может получить за Кайседо 90 млн. фунтов в качестве гарантированной суммы. Еще 10 млн. фунтов будут предусмотрены в виде бонусов.

Сам Кайседо давно оповестил "Брайтон" о своем желании отправиться в "Челси". Мойсес даже пропустил предсезонный матч против "Райо Вальекано" в минувшее воскресенье и не явился на тренировку в понедельник.

"Челси" надеется оформить сделку в срок, чтобы 21-летний эквадорец смог сыграть за команду Маурисио Почеттино в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в воскресенье.


Метки Брайтон, Кайседо, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.08.2023 06:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 10.08.2023 08:00 # yamateh
    Без евротурниров Челси становится грозной силой на внутренней арене. Джексон накидает голов скажем 20) Насчет титула не знаю, но чувствую что жб место в четверке есть

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  2. liverpo0ol 10.08.2023 07:52 # liverpo0ol
    Скоро Байела встанет на колени и поцелует ноги БЛМшикам.

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  3. drogba11cool 10.08.2023 07:23 # drogba11cool
    Акула напала на украинскую активистку на пляже в Нью-Йорке. Татьяна Колтунюк проводила в США антироссийские акции. Она в критическом состоянии.

    Хищница вчера приблизилась сзади к плавающей на пляже в Квинсе 65-летней женщине, схватила её за ногу и откусила часть плоти. Это вовремя увидели спасатели и вытащили пострадавшую из воды. Следы зубов на ране, по словам экспертов, указывают на то, это могли быть акула-молот с большой белой акулой.

    Нападений акул на пляже в Квинсе не фиксировали 70 лет. Колтунюк, по словам местных, была здесь завсегдатаем, приходила купаться пять раз в неделю


    Русская акула! Хохломрази нелюди! Что с ебалом?

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  4. drogba11cool 10.08.2023 07:22 # drogba11cool
    За черного ноунейма 100кк, очередной развод.

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  5. farot 10.08.2023 06:38 # farot
    что мешало еще месяц назад этот прорыв сделать?
    Дебилы 6ля

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  6. deman82 10.08.2023 06:36 # deman82
    хуйя чупсе черношопики

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  7. suddenly 10.08.2023 06:24 # suddenly
    Прорыв или рывок?

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