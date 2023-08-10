Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги. Именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Премьер-Лиги.
Речь идет лишь о тех 12 клубах Премьер-Лиги, которые не представляют Англию в еврокубках в этом сезоне.
Жребий определил, что "Тоттенхэм" начнет свой путь с выезда к "Фулхэму", тогда как "Челси" примет дома "Уимблдон" из Лиги Два.
Во 2-м раунде будет еще один матч, где оба соперника представляют высший дивизион. Это "Ноттингем Форест" против "Бернли".
Матчи 2-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 августа.
Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги
Северная секция
Транмир — Лестер
Солфорд — Лидс
Харрогейт — Блэкберн
Стоук — Ротерхэм
Рексем — Брэдфорд
Донкастер — Эвертон
Болтон — Мидлсбро
Порт Вейл — Крю Александра
Ноттингем Форест — Бернли
Шеффилд Уэнсдей — Мансфилд
Вулверхэмптон — Блэкпул
Шеффилд Юнайтед — Линкольн
Южная секция
Бристоль Сити — КПР / Норвич
Плимут — Кристал Пэлас
Рединг — Ипсвич
Портсмут — Питерборо
Лутон — Джиллингем
Суонси — Борнмут
Фулхэм — Тоттенхэм
Эксетер — Стивенейдж
Уикомб — Саттон
Бирмингем — Кардифф
Ньюпорт — Брентфорд
Челси — Уимблдон
10.08.2023 01:05
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