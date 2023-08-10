Состоялась жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги. Именно с этой стадии в борьбу за трофей вступают клубы Премьер-Лиги.

Речь идет лишь о тех 12 клубах Премьер-Лиги, которые не представляют Англию в еврокубках в этом сезоне.



Жребий определил, что "Тоттенхэм" начнет свой путь с выезда к "Фулхэму", тогда как "Челси" примет дома "Уимблдон" из Лиги Два.



Во 2-м раунде будет еще один матч, где оба соперника представляют высший дивизион. Это "Ноттингем Форест" против "Бернли".



Матчи 2-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 августа.



Жеребьевка 2-го раунда Кубка Лиги



Северная секция



Транмир — Лестер

Солфорд — Лидс

Харрогейт — Блэкберн

Стоук — Ротерхэм

Рексем — Брэдфорд

Донкастер — Эвертон

Болтон — Мидлсбро

Порт Вейл — Крю Александра

Ноттингем Форест — Бернли

Шеффилд Уэнсдей — Мансфилд

Вулверхэмптон — Блэкпул

Шеффилд Юнайтед — Линкольн



Южная секция



Бристоль Сити — КПР / Норвич

Плимут — Кристал Пэлас

Рединг — Ипсвич

Портсмут — Питерборо

Лутон — Джиллингем

Суонси — Борнмут

Фулхэм — Тоттенхэм

Эксетер — Стивенейдж

Уикомб — Саттон

Бирмингем — Кардифф

Ньюпорт — Брентфорд

Челси — Уимблдон