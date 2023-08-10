Вегхорст отправился из "Бернли" в "Хоффенхайм"

Нападающий "Бернли" Ваут Вегхорст проведет сезон 2023/24 в "Хоффенхайме" на правах аренды.

В январе 2022 "Бернли" приобрел Вегхорста у "Вольфсбурга" за 12 миллионов фунтов, однако Ваут забил лишь два гола в 20 матчах и не смог предотвратить вылет "бордовых" из Премьер-Лиги.



Пока "Бернли" боролся за возвращение в Премьер-Лигу в минувшем сезоне, Вегхорст побывал в "Бешикташе" и "Манчестер Юнайтед" на правах аренды.



За полсезона в "Юнайтед" Вегхорст забил два гола и отдал три результативные передачи в 31 матче, но "красные дьяволы" не стали выкупать 31-летнего голландца.



В преддверии нового сезона Вегхорст решил вернуться в Бундеслигу и теперь будет выступать за "Хоффенхайм", который минувший сезон завершил на 12-м месте.