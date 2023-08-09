"Арсенал" возьмет Райю в аренду

Голкипер "Брентфорда" Давид Райя присоединится к "Арсеналу" на правах аренды с опцией выкупа.

Ранее считалось, что "Арсенал" сразу купит Райю, однако Sky Sports сообщает, что изначально это будет только аренда.



"Арсенал" заплатит 3 миллиона за сезон аренды Райи, а следующим летом сможет выкупить Давида у "Брентфорда" за 27 млн. фунтов, если этого захочет.



Чтобы защитить трансферную стоимость Райи, "Брентфорд" продлевает истекающий следующим летом контракт Давида на 12 месяцев.



На "Эмирейтс" Райя составит конкуренцию первому номеру Аарону Рамсдейлу. "Арсеналу" нужно оформить трансфер 27-летнего испанца до полудня пятницы, чтобы задействовать новичка в матче первого тура Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест" в субботу.