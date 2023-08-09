МЮ рассматривает Павара и Тодибо на замену Магуайру

"Манчестер Юнайтед" рассматривает Бенжамена Павара из "Баварии" и Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" на замену своему защитнику Харри Магуайру, покидающему клуб.

В среду утром стало известно, что "Юнайтед" принял предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке 30-летнего Магуайра.



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не теряет время даром и уже определил несколько вариантов на замену своему бывшему капитану, и одной из ведущих трансферных целей "красных дьяволов" среди центральных защитников является Павар, утверждает talkSPORT.



Павар, завоевавший четыре титула Бундеслиги с "Баварией", может быть доступен по адекватной цене, потому что от контракта 27-летнего француза остается один год.



Павар дополнительно привлекателен "Юнайтед" тем, что является большим универсалом и также способен сыграть правого защитника, левого защитника, полузащитника и вингбека.



Высокое место в шорт-листе Тен Хага занимает и Тодибо, который зарекомендовал себя одним из лучших защитников французской Лиги 1 и привлек внимание ряда топ-клубов Европы.



Правда, 23-летний француз также имеет на руках предложение из Саудовской Аравии, что может помешать планам "Юнайтед".



Среди прочих вариантов "Юнайтед" по усилению центра обороны пресса называет Марка Гехи из "Кристал Пэлас" и Эдмонда Тапсоба из "Байера".