МЮ рассматривает Павара и Тодибо на замену Магуайру

Бенжамен Павар "Манчестер Юнайтед" рассматривает Бенжамена Павара из "Баварии" и Жан-Клера Тодибо из "Ниццы" на замену своему защитнику Харри Магуайру, покидающему клуб.

В среду утром стало известно, что "Юнайтед" принял предложение "Вест Хэма" в 30 миллионов фунтов о покупке 30-летнего Магуайра.

Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг не теряет время даром и уже определил несколько вариантов на замену своему бывшему капитану, и одной из ведущих трансферных целей "красных дьяволов" среди центральных защитников является Павар, утверждает talkSPORT.

Павар, завоевавший четыре титула Бундеслиги с "Баварией", может быть доступен по адекватной цене, потому что от контракта 27-летнего француза остается один год.

Павар дополнительно привлекателен "Юнайтед" тем, что является большим универсалом и также способен сыграть правого защитника, левого защитника, полузащитника и вингбека.

Высокое место в шорт-листе Тен Хага занимает и Тодибо, который зарекомендовал себя одним из лучших защитников французской Лиги 1 и привлек внимание ряда топ-клубов Европы.

Правда, 23-летний француз также имеет на руках предложение из Саудовской Аравии, что может помешать планам "Юнайтед".

Среди прочих вариантов "Юнайтед" по усилению центра обороны пресса называет Марка Гехи из "Кристал Пэлас" и Эдмонда Тапсоба из "Байера".


Метки Бавария, Манчестер Юнайтед, Ницца, Павар, Тодибо

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2023 22:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 09.08.2023 23:14 # mancunia-planet
    Тодибо может стать отличной заменой Варану

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  2. quavo 09.08.2023 22:01 # quavo
    Повар норм тема

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