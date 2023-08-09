"Бернли" купил Сандера Берге

"Бернли" объявил о приобретении полузащитника "Шеффилд Юнайтед" Сандера Берге ориентировочной стоимостью в 12 миллионов фунтов.

Берге заключил с "Бернли" контракт на четыре года и стал уже восьмым новичком команды Венсана Компани этим летом.



Как и "Шеффилд Юнайтед", "Бернли" является новичком Премьер-Лиги, однако "клинки" были вынуждены пойти на сделку с конкурентом, потому что контракт Сандера истекал через год.



Берге выступал за "Шеффилд Юнайтед" после своего перехода из "Генка" за 22 млн. фунтов в 2020 году. Сандер принял участие в 109 матчах за "клинков", проявив себя ключевым игроком.



25-летний норвежец становится второй крупной потерей "Шеффилд Юнайтед" в это трансферное окно после проданного в "Марсель" нападающего Илимана Ндиайе, лучшегт бомбардира "клинков" в минувшем сезоне.



"Я слышал много хороших вещей насчет клуба и наблюдал снаружи успех клуба в прошлом сезоне. Здесь развивают отличный проект".



"Здесь отличное окружение из молодых талантливых игроков со всего мира, поэтому я просто думаю, что это идеально для меня".



"У клуба высокие амбиции, они совершили ряд приобретений, и все это соответствует тому, что я ищу", — сообщил Берге.