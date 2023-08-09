Рис Джеймс — новый капитан "Челси"
Защитник "Челси" Рис Джеймс был назначен новым капитаном команды.
"Челси" потребовался новый капитан после того, как ранее этим летом посвятивший лондонскому клубу 11 лет Сесар Аспиликуэта ушел в "Атлетико".
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино взял некоторую паузу, чтобы присмотреться к игрокам своей новой команды, и в конце концов принял довольно ожидаемое решение.
Таким образом, 23-летний Джеймс становится капитаном "Челси", а 26-летний Бен Чилуэлл был назначен его заместителем.
"Это решение было принято мной и клубом. Мы очень довольны, что Рис будет капитаном команды в этом сезоне".
"Он подает пример, а его настрой и преданность "Челси" были ясны на протяжении предсезонного периода. Он с гордостью носил повязку на протяжении летнего турне и продолжит вести нашу команду, используя собственный подход и идеи", — сообщил Почеттино.
Добавим, Джеймс находится в системе "Челси" с шести лет, дебютировав за первую команду "синих" в сентябре 2018. В прошлом сезоне Рис сыграл только 24 матча, что связано с травмами.
09.08.2023 20:00
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Анекдот, он же 10 матчей сыграет максимум
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Чел еле ходит, скорей бы матч с Арсеналом, Сака его попустит знатно))
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Норм, главное чтобы не ломался. А ВЕЛИЧАЙШИЙ народный капитан
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