Рис Джеймс — новый капитан "Челси"

Рис Джеймс Защитник "Челси" Рис Джеймс был назначен новым капитаном команды.

"Челси" потребовался новый капитан после того, как ранее этим летом посвятивший лондонскому клубу 11 лет Сесар Аспиликуэта ушел в "Атлетико".

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино взял некоторую паузу, чтобы присмотреться к игрокам своей новой команды, и в конце концов принял довольно ожидаемое решение.

Таким образом, 23-летний Джеймс становится капитаном "Челси", а 26-летний Бен Чилуэлл был назначен его заместителем.

"Это решение было принято мной и клубом. Мы очень довольны, что Рис будет капитаном команды в этом сезоне".

"Он подает пример, а его настрой и преданность "Челси" были ясны на протяжении предсезонного периода. Он с гордостью носил повязку на протяжении летнего турне и продолжит вести нашу команду, используя собственный подход и идеи", — сообщил Почеттино.

Добавим, Джеймс находится в системе "Челси" с шести лет, дебютировав за первую команду "синих" в сентябре 2018. В прошлом сезоне Рис сыграл только 24 матча, что связано с травмами.


Метки Джеймс, капитаны, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2023 20:00

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  1. vyrentz 09.08.2023 20:08 # vyrentz
    Анекдот, он же 10 матчей сыграет максимум

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  2. moneymaker 09.08.2023 20:06 # moneymaker
    Чел еле ходит, скорей бы матч с Арсеналом, Сака его попустит знатно))

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  3. skydreams 09.08.2023 20:04 # skydreams
    Норм, главное чтобы не ломался. А ВЕЛИЧАЙШИЙ народный капитан

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