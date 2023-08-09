Галлас: "Хаверц не нужен был "Арсеналу"

Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас раскритиковал нападающего Кая Хаверца и заявил, что "канониры" не выиграют Премьер-Лигу в этом сезоне.

Этим летом "Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси" за 65 миллионов фунтов, однако Галлас весьма скептичен насчет автора победного гола в финале Лиги Чемпионов в 2021 году.



По мнению Вильяма, "канонирам" вообще не хватает характера и твердости духа, чтобы стать чемпионами.



"Я не думаю, что этим летом "Арсенал" нуждался в приобретении такого игрока, как Хаверц. Он забил ряд важных голов за клуб, проявляя себя проблесками. Но на мой взгляд, он был недостаточно хорош на протяжении своей карьеры в "Челси".



"Когда я увидел, что "Арсенал" покупает его, я не мог этого понять. Я был удивлен, что они купили его".



"Уверен, "Арсенал" будет очень близок к завоеванию титула в этом сезоне, но я не думаю, что они будут коронованы как чемпионы в мае".



"Думаю, "Арсеналу" не хватает характера, чтобы стать чемпионами. Им нужно было показать эти качества в концовке прошлого сезона, а они не смогли".



"Я хочу увидеть, что "Арсенал" стал тверже духом в этом сезоне. Я хочу увидеть, что игроки готовы много взаимодействовать на поле, много требуя друг от друга. Я хочу увидеть, что опытные игроки берут ответственность на себя, когда на поле что-то не получается".



"Я по-прежнему не рассматриваю "Арсенал" командой, которая умеет побеждать любой ценой, и поэтому я не думаю, что они завоюют титул в этом сезоне", — цитирует Галласа Daily Mail.