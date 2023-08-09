Галлас: "Хаверц не нужен был "Арсеналу"

Кай Хаверц Бывший защитник "Арсенала" и "Челси" Вильям Галлас раскритиковал нападающего Кая Хаверца и заявил, что "канониры" не выиграют Премьер-Лигу в этом сезоне.

Этим летом "Арсенал" приобрел Хаверца у "Челси" за 65 миллионов фунтов, однако Галлас весьма скептичен насчет автора победного гола в финале Лиги Чемпионов в 2021 году.

По мнению Вильяма, "канонирам" вообще не хватает характера и твердости духа, чтобы стать чемпионами.

"Я не думаю, что этим летом "Арсенал" нуждался в приобретении такого игрока, как Хаверц. Он забил ряд важных голов за клуб, проявляя себя проблесками. Но на мой взгляд, он был недостаточно хорош на протяжении своей карьеры в "Челси".

"Когда я увидел, что "Арсенал" покупает его, я не мог этого понять. Я был удивлен, что они купили его".

"Уверен, "Арсенал" будет очень близок к завоеванию титула в этом сезоне, но я не думаю, что они будут коронованы как чемпионы в мае".

"Думаю, "Арсеналу" не хватает характера, чтобы стать чемпионами. Им нужно было показать эти качества в концовке прошлого сезона, а они не смогли".

"Я хочу увидеть, что "Арсенал" стал тверже духом в этом сезоне. Я хочу увидеть, что игроки готовы много взаимодействовать на поле, много требуя друг от друга. Я хочу увидеть, что опытные игроки берут ответственность на себя, когда на поле что-то не получается".

"Я по-прежнему не рассматриваю "Арсенал" командой, которая умеет побеждать любой ценой, и поэтому я не думаю, что они завоюют титул в этом сезоне", — цитирует Галласа Daily Mail.


Метки Арсенал, Галлас, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 09.08.2023 19:00

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  1. vyrentz 09.08.2023 20:09 # vyrentz
    Если он это сказал уже после травмы Хуесуса, то хуесус тут он

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  2. pokersanogo 09.08.2023 20:05 # pokersanogo
    Кто бы говорил о характере...

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  3. tursa 09.08.2023 19:49 # tursa
    зато в финале лч забил

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  4. vagifspurs 09.08.2023 19:37 # vagifspurs
    Норм так легенда Тоттенхэма обоссал Гейсенал, король!

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  5. tot35 09.08.2023 19:33 # tot35
    Пошёл ты нахуй тогда)

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